Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает наложение штрафа на тех доноров крови, которые предоставили ложную информацию о своем состоянии здоровья.

В первом чтении 3 сентября депутаты Верховной Рады приняли за основу законопроект №3649, говорится на сайте парламента.

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Согласно тексту законопроекта, в Украине предлагают ввести административную ответственность за неправильно предоставленную информацию о себе донорами крови. "Дезинформаторов" планируют штрафовать размере от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 425 до 850 гривен).

В документе говорится, что штраф будут налагать за непредоставление данных или предоставление ложной информации о состоянии своего здоровья человеком, осуществляющим донацию крови или ее компонентов и это негативным образом сказалось на безопасности и качестве заготовленной крови (или ее компонентов).

Почему это неуместно

В Украине и до начала пандемии было недостаточно желающих сдать кровь. Министерство здравоохранения в апреле 2020 года сообщило, что в связи с пандемией доноров стало еще меньше. Следовательно, в Украине возник дефицит донорской крови.

Согласно данным Минздрава, показатели донорской крови по Украине снизились в 2-4 раза. В связи с этим, в зоне риска оказались все граждане, нуждающиеся в срочном хирургическом вмешательстве.

А вот наложение штрафов может отпугнуть граждан, планирующих сделать хорошее дело. Тем более чтобы стать донором, человек обязательно должен пройти соответствующее медицинское обследование в медучреждении.



Как подготовиться к сдаче крови / Инфографика 24 канала