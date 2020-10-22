Украинским родителям после рождения ребенка снова будут выдавать пакет малыша. Президент Владимир Зеленский 21 октября подписал соответствующий закон.

Парламент принял закон еще 30 сентября. Таким образом восстановили одноразовую помощь "пакет малыша". Об этом сообщает пресс-служба офиса Президента.

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"Пакет" будут выдавать в течение 30 дней после рождения ребенка. Стоимость помощи составит не менее 3 размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет.

Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования.

Что еще изменится

Кроме этого, в законе уточнили перечень получателей "пакетов", если нет родителей. В частности, получить помощь могут усыновители, патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели или опекуны новорожденного ребенка.

"Пакеты будут выдавать в учреждениях здравоохранения или в органах социальной защиты.

Также Кабмин утвердит новый порядок предоставления "пакета". Таким образом с 1 июля 2021 года родители смогут выбирать, что получить: "пакет малыша" или деньги.

Почему решили вернуть "пакет малыша"

Согласно опросу ЮНИСЕФ, положительное влияние программы на семейный бюджет ощутили 79% семей. Почти половине получателей помощи удалось сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни.

Кроме того, в 2020 году 8 из 10 семей хотят получать не деньги, а помощь именно в натуральном виде.