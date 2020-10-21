Українським батькам після народження дитини знову видаватимуть пакунок малюка. Президент Володимир Зеленський 21 жовтня підписав відповідний закон.

Парламент ухвалив закон ще 30 вересня. Таким чином відновили одноразову допомогу "пакунок малюка". Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

До теми В Україні повернули "пакунок малюка": батьки зможуть його отримати за бажанням

"Пакунок" видаватимуть протягом 30 днів після народження дитини. Вартість допомоги становитиме не менш як 3 розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.

Закон набере чинності наступного дня після його опублікування.

Що ще зміниться

Крім цього, у законі уточнили перелік отримувачів "пакунків", якщо немає батьків. Зокрема, отримати допомогу можуть усиновлювачі, патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі чи опікуни новонародженої дитини.

"Пакунки видаватимуть у закладах охорони здоров'я або в органах соціального захисту.

Також Кабмін затвердить новий порядок надання "пакунка". Таким чином з 1 липня 2021 року батьки зможуть обирати, що отримати: "пакунок малюка" чи гроші.

Чому вирішили повернути "пакунок малюка"

Відповідно до опитування ЮНІСЕФ, позитивний вплив програми на сімейний бюджет відчули 79% сімей. Майже половині одержувачів допомоги вдалося заощадити на покупці товарів для немовляти на перших місяцях життя.

Крім того, у 2020 році 8 з 10 сімей хочуть отримувати не гроші, а допомогу саме в натуральному вигляді.