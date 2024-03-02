Ба більше, цей спосіб є доступним і сподобається більшості жінок. І мова про звичайне спілкування.

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Менопауза часто може провокувати неприємні фізичні та психологічні симптоми: припливи, нічну пітливість, проблемаи з пам'яттю та депресією.

Натомість когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) та усвідомленість можуть бути ефективними для послаблення симптомів.

"Пацієнтки, які проходили КПТ, мали незначне поліпшення у якості життя, зменшенні депресії та тривоги", – повідомив професор Еймі Спектор.

Як спілкування може допомогти

Метааналіз охоплює дані з 22 наукових робіт. Науковці виявили, що розмовна терапія мала середній або великий вплив на якість життя та незначний, але позитивний – на зменшення тривоги та депресії.

Наразі не до кінця зрозуміло, чи такі переваги є довгостроковим та чи однаково вони ефективні для всіх пацієнток. Втім, фахівці закликали враховувати результати дослідження під час оновлення клінічних рекомендацій.