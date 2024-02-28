Пік фертильності жінки

З віком кількість яйцеклітин зменшується, тому до 30 років здатність завагітніти, або, по-науковому, фертильність, починає знижуватись. Репродуктивний вік жінки досягає піку в пізньому підлітковому віці та починає знижуватись у 27 – 29 років.

Також на тему Не лише жінкам: як чоловікам готуватись до зачаття дитини

Але незалежно від віку, можливість народити дитину безпосередньо пов'язана зі станом здоров'я та супутніми хворобами. Тому важливо відвідувати лікаря до вагітності та спостерігатися до пологів. Чим менше у майбутньої мами проблем зі здоров'ям, тим більше шансів на вагітність та успішні пологи.

Проблеми можуть виникнути незалежно від того, скільки років на момент вагітності. Але деякі з них стають ймовірнішими, коли виповнюється 35. У тому числі, щоб завагітніти, може знадобитися більше часу. Але якщо жінка не може завагітніти 6 місяців, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Ризики пізньої вагітності

Більше шансів народження близнюків. Імовірність збільшується з віком через гормональні зміни, які можуть викликати одночасне виділення кількох яйцеклітин. Також роль грає екстракорпоральне запліднення.

Високий кров'яний тиск, що може призвести до прееклампсії – це ускладнення, яке включає підвищений артеріальний тиск, білок у сечі та набряки.

Цукровий діабет під час вагітності. Без лікування збільшується ризик передчасних пологів, високого тиску та ускладнення для дитини після пологів.

Викидень або мертвонародження, частіше пологи проходять за допомогою кесаревого розтину.

Ускладнення. У вагітних жінок після 35 частіше виникає: передлежання плаценти, передчасні пологи, низька вага дитини при народженні, хромосомні порушення у дитини, наприклад синдром Дауна, трисомія 13 і трисомія 18.

Як дбати про здоровʼя вагітним після 35 років

У цілому рекомендації не відрізняються від загальних для планування вагітності. Фахівці рекомендують вести здоровий спосіб життя, збалансовано та різноманітно харчуватися, регулярно займатися спортом, не пити алкоголь і не курити, приймати фолієву кислоту та, якщо є хронічні хвороби, проконсультуватися з лікарем про те, як вони можуть вплинути на зачаття та здоров'я майбутньої дитини.

Щоб дізнатися, чи будуть у дитини хромосомні порушення, проводять пренатальний скринінг та біопсію ворсин хоріона. Іноді призначають амніоцентез – це прокол тонкої голкою черевної стінки для забору навколоплідних вод. Оскільки процедура підвищує ризик спонтанного викидня, перед амніоцентезом лікар має оцінити потенційну користь та ризики.