Якою має бути сперма

Фертильність чи здатність мати дітей залежить як від життєздатності жіночої яйцеклітини, так і від здоров'я сперми.

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Кількістю сперматозоїдів. При одноразовому сімʼявиверженні в кожному мілілітрі сперми має бути не менше ніж 15 мільйонів сперматозоїдів. Брак сперматозоїдів при еякуляції може утруднити зачаття.

Рух. Не менше 40% сперматозоїдів мають рухатися, щоб досягти яйцеклітини.

Будова. Правильна форма сперматозоїдів підвищує шанси на фертильність. У нормальних сперматозоїдів овальні головки та довгі хвости.

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Ось кроки, які допоможуть покращити здоров'я чоловіка та якість його сперми.

Підтримувати здорову вагу. Надмірна вага, коли індекс маси тіла перевищує 25, може вплинути на якість та кількість сперми. Для зниження маси тіла потрібно більше рухатися чи виконувати регулярні вправи.

Дотримуватися здорової дієти. Рекомендують їсти не менше п'яти порцій фруктів та овочів щодня. Готувати страви із продуктів із високим вмістом крохмалю. Картопля, рису або макаронних виробів. Важливо включати в раціон молочні продукти, квасолю, бобові, рибу, яйця та м'ясо.

Провести профілактику інфекцій, що передаються статевим шляхом. Хламідіоз та гонорея можуть викликати безпліддя у чоловіків. Тому ще до планування вагітності краще обмежити кількість сексуальних партнерів та використовувати презерватив під час кожного сексу або залишатися у моногамних стосунках із партнером, який не інфікований.

Впоратися зі стресом. Він може знизити утворення гормонів, які необхідні для вироблення сперми.

Від чого потрібно відмовитися

Обмежити вживання алкоголю. Спиртні напої пригнічують вироблення тестостерону. Можуть призвести до зниження вироблення сперми та імпотенції. Краще пити алкоголь помірно чи зовсім виключити.

Відмовитися від куріння, у чоловіків, які курять, вищий ризик мати низьку кількість сперматозоїдів. Відмовитися від наркотиків, канабіс та кокаїн погіршують якість сперми та знижують чоловічу фертильність.

Обмежити приймання деяких ліків. На чоловічу фертильність можуть впливати блокатори кальцієвих каналів, трициклічні антидепресанти, антиандрогени та анаболічні стероїди. Тривале приймання деяких антибіотиків також може впливати на якість та кількість сперматозоїдів.

Але цей ефект зазвичай зникає через три місяці після припинення приймання ліків. Краще поговорити з лікарем про препарати, що відпускаються за рецептом. Можливо, доведеться замінити їх.

Уникати токсинів. Вплив пестицидів, свинцю та інших токсинів може вплинути на кількість та якість сперми. Якщо вам потрібно працювати з токсинами, робіть це обережно. Носіть захисний одяг та уникайте контакту шкіри з хімічними речовинами.

Не тримати яєчка в теплі. Підвищена температура мошонки може перешкоджати виробленню сперми. Якщо ви працюєте у спекотному середовищі, можна регулярно виходити на вулицю, щоб зберегти яєчка в прохолоді. При сидячій роботі частіше вставайте та рухайтеся.

Якщо після року незахищеного сексу жінка не завагітніла, парі рекомендує звернутися до лікаря. Фахівець проведе обстеження, допоможе визначити причину проблеми та призначить лікування.