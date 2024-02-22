На лікаря подали до суду. А викрилась афера випадковим чино уже багато років після.

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Як стало відомо про аферу лікаря

Джанін Пірсон була єдиною дитиною в сім'ї. Вона знала, що її батьки ходили до лікаря-репродуктолога, тож їй стало цікаво дізнатися більше про свого батька. У 2022 році вона вирішила здати тест ДНК.

"Я клацнула вкладку "Родичі", і з'явилося 19 зведених братів і сестер", – пригадала Пірсон.

Спочатку вона не повірила своїм очам, але перезавантажила систему і побачила той самий результат: 19 зведених братів і сестер. До слова, зараз воно становить 22.

Джанін встановила, що її найстаршому братові 50 років, а наймолодшому – 35.

Згодом вона сконтактувала з однією із своїх сестер. Під час розмови вони виявили, що їхні матері звертались до однієї клініки репродуктивної медицини в Нью-Гейвені і були пацієнтками одного лікаря-репродуктолога – доктора Бертона Колдвелла.

Лікар збрехав про донора сперми

36-річна жінка та її матір подали позов до суду із звинуваченням лікаря Колдвела у брехні та недбальстві. За словами позивачки, лікар запевнив її, що донором сперми був студент-медик Єльського університету, який мав дуже обмежене потомство.

"Піти до свого лікаря і зробити таку вразливу, інтимну процедуру, не знаючи, що насправді сталося з її тілом. Моя мама ніколи не погоджувалася народити дитину від свого лікаря", – сказала Пірсон.

Жінка зазначила, що ця ситуація змінила повністю її життя і, що наслідки шахрайства з народжуваністю виявилися травмувальними. Також вона розповіла, що двоє з її зведених братів і сестер зустрічалися у старшій школі та мали інтимну близькість, не знаючи, що вони родичі.

Зрештою, Пірсон розповіда, що окрім звернення до суду, вона навідалась додому до лікаря Колдвелла і він зізнався, що використав свою сперму.

"Він також запитав мене, скільки в нього онуків, які у мене оцінки в школі і в якому коледжі я навчалася", – додала жінка.

Згідно з позовом, Колдвелл припинив займатися своєю діяльністю 2004 року і зараз йому за 80. Він не дає інтерв'ю та комернтарів ЗМІ.