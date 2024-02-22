На врача подали в суд. А разоблачилась афера случайным образом уже много лет спустя.

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Как стало известно об афере врача

Джанин Пирсон была единственным ребенком в семье. Она знала, что ее родители ходили к врачу-репродуктологу, поэтому ей стало интересно узнать больше о своем отце. В 2022 году она решила сдать тест ДНК.

"Я щелкнула вкладку "Родственники", и появилось 19 сводных братьев и сестер", – вспомнила Пирсон.

Сначала она не поверила своим глазам, но перезагрузила систему и увидела тот же результат: 19 сводных братьев и сестер. К слову, сейчас оно составляет 22.

Джанин установила, что ее самому старшему брату 50 лет, а самому младшему – 35.

Впоследствии она сконтактировала с одной из своих сестер. Во время разговора они обнаружили, что их матери обращались в одну клинику репродуктивной медицины в Нью-Хейвене и были пациентками одного врача-репродуктолога – доктора Бертона Колдвелла.

Врач солгал о доноре спермы

36-летняя женщина и ее мать подали иск в суд с обвинением врача Колдвелла во лжи и халатности. По словам истицы, врач заверил ее, что донором спермы был студент-медик Йельского университета, который имел очень ограниченное потомство.

"Пойти к своему врачу и сделать такую уязвимую, интимную процедуру, не зная, что на самом деле произошло с ее телом. Моя мама никогда не соглашалась родить ребенка от своего врача", – сказала Пирсон.

Женщина отметила, что эта ситуация изменила полностью ее жизнь и, что последствия мошенничества с рождаемостью оказались травмирующими. Также она рассказала, что двое из ее сводных братьев и сестер встречались в старшей школе и имели интимную близость, не зная, что они родственники.

В конце концов, Пирсон рассказала, что кроме обращения в суд, она наведалась домой к врачу Колдвелла и он признался, что использовал свою сперму.

"Он также спросил меня, сколько у него внуков, какие у меня оценки в школе и в каком колледже я училась", – добавила женщина.

Согласно иску, Колдвелл прекратил заниматься своей деятельностью в 2004 году и сейчас ему за 80. Он не дает интервью и коммерсантов СМИ.