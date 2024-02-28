Пик фертильности женщины

С возрастом количество яйцеклеток уменьшается, поэтому к 30 годам способность забеременеть, или, по-научному, фертильность, начинает снижаться. Репродуктивный возраст женщины достигает пика в позднем подростковом возрасте и начинает снижаться в 27 – 29 лет.

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Но независимо от возраста, возможность родить ребенка напрямую связана с состоянием здоровья и сопутствующими болезнями. Поэтому важно посещать врача до беременности и наблюдаться до родов. Чем меньше у будущей мамы проблем со здоровьем, тем больше шансов на беременность и успешные роды.

Проблемы могут возникнуть независимо от того, сколько лет на момент беременности. Но некоторые из них становятся более вероятными, когда исполняется 35. В том числе, чтобы забеременеть, может понадобиться больше времени. Но если женщина не может забеременеть 6 месяцев, необходимо проконсультироваться с врачом.

Риски поздней беременности

Больше шансов рождения близнецов. Вероятность увеличивается с возрастом из-за гормональных изменений, которые могут вызвать одновременное выделение нескольких яйцеклеток. Также роль играет экстракорпоральное оплодотворение.

Высокое кровяное давление, что может привести к преэклампсии – это осложнение, которое включает повышенное артериальное давление, белок в моче и отеки.

Сахарный диабет во время беременности. Без лечения увеличивается риск преждевременных родов, высокого давления и осложнения для ребенка после родов.

Выкидыш или мертворождение, чаще роды проходят с помощью кесарева сечения.

Осложнения. У беременных женщин после 35 чаще возникает: предлежание плаценты, преждевременные роды, низкий вес ребенка при рождении, хромосомные нарушения у ребенка, например синдром Дауна, трисомия 13 и трисомия 18.

Как заботиться о здоровье беременным после 35 лет

В целом рекомендации не отличаются от общих для планирования беременности. Специалисты рекомендуют вести здоровый образ жизни, сбалансировано и разнообразно питаться, регулярно заниматься спортом, не пить алкоголь и не курить, принимать фолиевую кислоту и, если есть хронические болезни, проконсультироваться с врачом о том, как они могут повлиять на зачатие и здоровье будущего ребенка.

Чтобы узнать, будут ли у ребенка хромосомные нарушения, проводят пренатальный скрининг и биопсию ворсин хориона. Иногда назначают амниоцентез – это прокол тонкой иглой брюшной стенки для забора околоплодных вод. Поскольку процедура повышает риск спонтанного выкидыша, перед амниоцентезом врач должен оценить потенциальную пользу и риски.