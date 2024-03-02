Более того, этот способ является доступным и понравится большинству женщин. И речь об обычном общении.

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Менопауза часто может провоцировать неприятные физические и психологические симптомы: приливы, ночную потливость, проблемы с памятью и депрессией.

Зато когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) и осознанность могут быть эффективными для ослабления симптомов.

"Пациентки, которые проходили КПТ, имели незначительное улучшение в качестве жизни, уменьшении депрессии и тревоги", – сообщил профессор Эйми Спектор.

Как общение может помочь

Метаанализ охватывает данные из 22 научных работ. Ученые обнаружили, чтоо разговорная терапия имела среднее или большое влияние на качество жизни и незначительное, но положительное – на уменьшение тревоги и депрессии.

Пока не до конца понятно, ли такие преимущества являются долгосрочным и одинаково ли они эффективны для всех пациенток. Впрочем, специалисты призвали учитывать результаты исследования при обновлении клинических рекомендаций.