Чи можна гріти ноги у воді

Однак, якщо руки та ноги сильно замерзли, ефективніше та безпечніше відігрівати їх теплою водою та поступово додавати температуру.

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Зазвичай дерматологи рекомендують митись водою, температура якої не вища за 44 градуси за Цельсієм. Щоб її проконтролювати можна використовувати насадку-термометр для душу.

Якщо у вас немає проблем зі здоров'ям, можна приймати гарячий душ або гріти ноги в тазику. Судини не страждатимуть, це міф. Однак, якщо у людини переохолодження, то гріти руки та ноги у гарячій воді не можна.

Як зігріти людину після переохолодження

Для обігріву людини, яка має переохолодження, не можна застосовувати пряме нагрівання та гарячу воду. Найкраще використовувати сухе тепло. Річ у тому, що тепло, яке приклали до рук і ніг, змушує холодну кров повертатися до серця, легень та мозку, внаслідок чого температура тіла навпаки падає.

Крім того, висока температура води може спричинити опік, нерегулярне серцебиття і навіть зупинку серця. Якщо хочете зігріти потерпілого грілкою або тепловим хімічним пакетом, то спочатку потрібно обернути їх теплим рушником, щоб не було опіку шкіри. Прикладати їх потрібно до шиї, грудної клітки або області паху. Також можна включити електричну ковдру, якщо вона є.

Для профілактики переохолодження потрібно правильно одягатися. Шкарпетки, вільний багатошаровий легкий одяг та рукавиці. Внутрішні шари одягу мають бути з вовни чи поліестеру.