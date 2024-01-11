Як зігрітися на вулиці

Випийте чай чи каву. Гарячий напій допоможе не зневоднюватися та зігрітися, а якщо додати трохи цукру, це дасть додаткові калорії (але пам'ятайте, що вживання доданого цукру краще обмежити – не більше 100 калорій на день).

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Утепляйтесь. Якщо на вулиці мороз і вам некомфортно, не забувайте надягати шапку із щільного вологовідвідного матеріалу, шарф та рукавиці. Це потрібно, тому що на холоді кровотік концентрується всередині тіла, роблячи голову, руки та ноги вразливими для обмороження.

Носіть одяг у кілька шарів. Декілька легких шарів тканини зігріють краще, ніж один щільний.

Для нижнього шару підійде термобілизна, вона зберігає тепло та відводить вологу. Наступний шар – одяг з флісу або вовни для утеплення, це може бути светр або толстовка. Далі йде верхній одяг: восени це може бути вітровка або мембранна куртка для захисту від опадів, а взимку тепле пальто або пуховик.

Для сильних морозів під пальто або пуховик можна надіти додаткову пухову тонку куртку або жилетку. Цей шар можна зняти, якщо стане спекотно.

Підбирайте взуття правильно. Взуття має бути досить теплим, але в ньому не мають пітніти ноги. Так що якщо в мінус 30 вам спекотно в черевиках з вовняною підкладкою, краще вибрати легше взуття.

Використовуйте грілку для рук. В інтернет-магазинах є недорогі варіанти, наприклад грілки, що самонагріваються. Є варіанти дорожчі: електричні грілки та павербанки для телефонів із функцією грілки. Намагайтеся більше рухатись, щоб покращити кровообіг.

Що зробити вдома

Переодягніться в теплий сухий одяг. Можна заздалегідь підготуватися і повісити домашній одяг на сушарку або батарею, щоб речі були теплими.

Поїжте. Тіло потребує палива для спалювання, щоб підтримувати внутрішню температуру. У холодну пору року бажано їсти гарячу їжу хоча б один раз на день.

Нагрійте ліжко. Використовуйте грілки, електричні ковдри та наматрацники або просто пляшку з гарячою водою.

Підтримуйте вдома комфортну температуру. У кімнаті, де ви проводите більше часу, температура має бути 18 – 21 градусів за Цельсієм. Щоб швидше зігрітися, можна увімкнути вдома додаткове опалення. Зверніть увагу на рівень вологості: оптимальними вважаються значення від 30% до 60%. Якщо вологість низька, можна придбати зволожувач. А поки його немає, вішати мокрий чистий рушник на батарею.

Уникайте протягів. Для цього перевірте, чи всі вікна щільно зачинені, прикривайте двері між кімнатами. Але не забувайте провітрювати квартиру.