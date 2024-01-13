Можно ли греть ноги в воде

Однако, если руки и ноги сильно замерзли, эффективнее и безопаснее отогревать теплой водой и постепенно добавлять температуру.

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Обычно дерматологи рекомендуют мыться водой, температура которой не выше 44 градусов Цельсия. Чтобы ее проконтролировать, можно использовать насадку-термометр для душа.

Если у вас нет проблем со здоровьем можно принимать горячий душ или греть ноги в тазике. Сосуды не будут страдать, это миф. Однако если у человека переохлаждение, то греть руки и ноги в горячей воде нельзя.

Как согреть человека после переохлаждения

Для обогрева человека с переохлаждением нельзя применять прямой нагрев и горячую воду. Лучше всего использовать сухое тепло. Дело в том, что тепло, которое приложили к рукам и ногам, заставляет холодную кровь возвращаться к сердцу, легким и мозгу, в результате чего температура тела наоборот падает.

Кроме того, высокая температура воды может вызвать ожог, нерегулярное сердцебиение и даже остановку сердца. Если хотите согреть пострадавшего грелкой или тепловым химическим пакетом, то сначала нужно обернуть их теплым полотенцем, чтобы не было ожога кожи. Прикладывать их нужно к шее, грудной клетке или области паха. Также можно включить электрическое одеяло, если оно есть.

Для профилактики переохлаждения нужно правильно одеваться. Носки, свободная многослойная легкая одежда и перчатки. Внутренние слои одежды должны быть из шерсти или полиэстера.