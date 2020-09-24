Показник об'єму талії може використовуватися для оцінки ризику передчасної смерті поряд з індексом маси тіла. Водночас у жиру на стегнах є деякі захисні властивості.

Ріст охоплення талії на кожні 10 сантиметрів підвищує цей ризик на 8% для жінок і на 12% – для чоловіків. Це показало велике дослідження, опубліковане в The BMJ.

Також на тему: Чи можна мати ожиріння і бути здоровим: відповідь науковців

Група вчених з Ірану і Канади проаналізувала 72 дослідження, в яких взяли участь близько 2,5 мільйонів осіб. Ці дослідження фокусувалися на вивченні ефектів відкладень жиру в області талії в черевній порожнині.

Автори огляду прийшли до висновку, що показники центрального ожиріння (наприклад, охоплення талії) можуть використовуватися паралельно з індексом маси тіла (ІМТ) для оцінки ризику передчасної смерті.

Також вони виявили, що збільшення об'єму стегон було пов'язано зі зниженням ризику смерті від будь-яких причин. Можливо, у жиру в цій області є певний захисний ефект.

Який розмір талії вважається нормою

Норма охоплення талії залежить від статі. Для чоловіків максимальний допустимий показник – 102 сантиметри, для жінок – 89 сантиметрів. Її збільшення може бути пов'язано з ризиком хвороб навіть у людей з нормальним ІМТ.