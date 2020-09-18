Результати дослідження показали, що фізична активність може бути важливішою для людей з ожирінням, ніж вага.

Вплив фізичної активності на людей з ожирінням

Дослідження науковців Йоркського університету показало, що люди із зайвою вагою, які займаються спортом, мають аналогічний профіль здоров'я з тими, хто мав нормальну вагу.

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Результати дослідження показали, що навіть люди з важким ожирінням – з індексом маси тіла (ІМТ), що перевищує 40 – можуть бути спортивними та досить здоровими.

Ожиріння було пов'язано з поганим здоров'ям тільки у тих людей із зайвою вагою, які не були спортивними та активними. Коли ожиріння виходить за межі ІМТ 40, ризик серцево-судинних захворювань збільшується експоненціально.

Вправи не для схуднення, а для здоров'я

Дослідники вивчили дані 853 пацієнтів, які відвідують клініки з управління вагою в Південному Онтаріо. Виявилося, що кількість фітнесу, яка необхідна для поліпшення здоров'я, була набагато меншою, ніж вважалося раніше. Причому цих вправ може бути навіть недостатньо для того, щоб людина почала втрачати вагу.

Виявилося, що 150 хвилин вправ на тиждень, як правило, призводять до незначної втрати ваги – всього близько 200 грамів. Проте, навіть це значно покращує стан здоров'я в осіб з важким ожирінням. Тому навіть ті вправи, які не призводять до втрати ваги, неймовірно важливі для здоров'я, особливо для людей з ожирінням.