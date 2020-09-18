Результаты исследования показали, что физическая активность может быть важнее для людей с ожирением, чем вес.

Влияние физической активности на людей с ожирением

Исследования ученых Йоркского университета показало, что люди с лишним весом, которые занимаются спортом, имеют аналогичный профиль здоровья с теми, кто имел нормальный вес.

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Результаты исследования показали, что даже люди с тяжелым ожирением с индексом массы тела (ИМТ) превышает 40 – могут быть спортивными и достаточно здоровыми.

Ожирение было связано с плохим здоровьем только у тех людей с лишним весом, которые не были спортивными и активными. Когда ожирение выходит за пределы ИМТ 40, риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается экспоненциально.

Упражнения не для похудения, а для здоровья

Исследователи изучили данные 853 пациентов, посещающих клиники по управлению весом в Южном Онтарио. Оказалось, что количество фитнеса, которое необходимо для улучшения здоровья, было намного меньше, чем считалось ранее. Причем этих упражнений может быть даже недостаточно для того, чтобы человек начал терять вес.

Оказалось, что 150 минут упражнений в неделю, как правило, приводят к небольшой потере веса – всего около 200 граммов. Тем не менее, даже это значительно улучшает состояние здоровья у лиц с тяжелым ожирением. Поэтому даже те упражнения, которые не приводят к потере веса, невероятно важны для здоровья, особенно для людей с ожирением.