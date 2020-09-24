Показатель объема талии может использоваться для оценки риска преждевременной смерти наряду с индексом массы тела. В то же время у жира на бедрах есть некоторые защитные свойства.

Рост охвата талии на каждые 10 сантиметров повышает этот риск на 8% для женщин и на 12% – для мужчин. Это показало большое исследование, опубликованное в The BMJ.

Также на тему: Можно ли иметь ожирение и быть здоровым: ответ ученых

Группа ученых из Ирана и Канады проанализировала 72 исследования, в которых приняли участие около 2,5 миллионов человек. Эти исследования фокусировались на изучении эффектов отложений жира в области талии в брюшной полости.

Авторы обзора пришли к выводу, что показатели центрального ожирения (например, охват талии) могут использоваться параллельно с индексом массы тела (ИМТ) для оценки риска преждевременной смерти.

Также они обнаружили, что увеличение объема бедер было связано со снижением риска смерти от любых причин. Возможно, у жира в этой области есть определенный защитный эффект.

Какой размер талии считается нормой

Норма охвата талии зависит от пола. Для мужчин максимальный допустимый показатель – 102 сантиметра, для женщин – 89 сантиметров. Ее увеличение может быть связано с риском болезней даже у людей с нормальным ИМТ.