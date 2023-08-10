Кофе – это второй самый популярный напиток в мире после воды. Кофе бодрит, но когда энергии и так достаточно, а насладиться напитком все же хочется, есть возможность выпить кофе без кофеина.

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Кофеин из зерен вымывают

Кофе делают бескофеиновым еще до обжаривания зеленых зерен. Сначала их замачивают или обрабатывают паром, а затем извлекают кофеин. Это делают тремя схожими методами – разница только в веществе для очистки:

вода;

растворитель – этилацетат или хлористый метилен;

активированный уголь.

В общем, процесс такой: зерна кофе помещают в очищающую жидкость, чтобы "вытянуть" кофеин, а затем смесь сливают – и так несколько раз, пока уровень кофеина не достигнет минимума.

Затем зерна сушат до нормального уровня влажности, и дальше с ними можно действовать как обычно: обжаривать, перемалывать и готовить кофе.

Метод с использованием воды считается наиболее элитным: он хорошо удаляет кофеин, но не влияет на другие ароматные соединения из зерен, а напиток после такой очистки становится мягким. Но это дорогостоящий и сложный процесс, особенно для промышленного производства. Поэтому очищение водой используют для редких сортов кофе.

Удаление кофеина не делает кофе токсичным.

Способы, использующие воду и уголь, считаются безопасными. Наибольшее количество вопросов вызывает метод очистки с помощью растворителей.

Для такого способа удаления кофеина обычно используются два вещества.

Этилацетат. Это вещество признано безопасным для человека: оно присутствует при производстве косметики, пищевых добавок и ароматизаторов. Кроме того, этилацетат используют в качестве нетоксичного растворителя с приятным запахом или разбавителя для лаков и красок. В природе он образуется во фруктах и в процессе брожения вина: именно этилацетат придает вину яркие фруктовые ноты.

Хлористый метилен. Чаще вещество используют для производства клеев и красок, но в небольших количествах оно встречается в некоторых лекарствах.

Вдыхание хлористого метилена может вызвать сонливость, головокружение, онемение и покалывание в конечностях и тошноту, а в некоторых случаях может стать причиной рака. Но чтобы получить побочные эффекты, человеку нужно вдохнуть достаточно много метилена или долго с ним контактировать – это может произойти, если человек работает на производстве.

В 1999 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заключило, что после очистки от кофеина в зернах остается так мало хлористого метилена, что на здоровье человека он не влияет.