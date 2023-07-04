Профессиональные кардиологические сообщества советуют избегать напитков с кофеином, чтоб понизить риск развития нарушений сердечного ритма. Доказательства, подкрепляющие этот совет, основаны преимущественно на небольшом исследовании 1980 года.
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Более новые исследования обычно показывали, что у пьющих кофе людей вероятность тахиаритмии (нарушение ритма с частым сердцебиением) не повышена.
Новое исследование кофе
Ученые из Калифорнийского университета Сан-Франциско провели обширное исследование, чтобы уточнить возможную связь кофе с риском аритмий. Они указывают, что кофе имеет множество полезных эффектов (например, противовоспалительное, снижение риска развития рака, диабета). Более того, они особенно выражены при употреблении кофе с кофеином. Воздерживаясь от его употребления, люди будут получать меньшее количество полезных веществ.
Для исследования учёные проанализировали данные более 386 тысяч человек, информацию о которых собрал британский Биобанк. Во время наблюдения в течение 4 – 5 лет аритмии развились примерно у 17 тысяч из них. Все участники подробно рассказали, как часто они едят кофе.
Кофе не влияет на сердечный ритм
Ученые не обнаружили связь между режимом употребления кофе и риском аритмий у участников. В дополнение, исследование показало, что ежедневное употребление кофе связано со снижением риска аритмий на 3%.
Мы не нашли доказательств в пользу популярной рекомендации избегать кофе и кофеина. Для некоторых людей кофеин может быть триггером аритмии, но доказательства говорят, что эти случаи редки.
– рассказал доктор Грегори Маркус, соавтор исследования.
В исследовании авторы также учитывали генетические факторы, которые могут влиять на то, как переносят кофеин разные люди.