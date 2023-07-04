Професійні кардіологічні спільноти рекомендують уникати напоїв із кофеїном, щоб знизити ризик розвитку порушень серцевого ритму. Докази, які підкріплюють цю пораду, ґрунтуються переважно на невеликому дослідженні 1980 років.

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Новіші дослідження зазвичай показували, що у людей, які п'ють каву, ймовірність тахіаритмії (порушення ритму з частим серцебиттям) не підвищена.

Нове дослідження кави

Вчені з Каліфорнійського університету Сан-Франциско провели велике дослідження, щоб уточнити можливий зв'язок кави з ризиком аритмій. Вони вказують, що кава має безліч корисних ефектів (наприклад, протизапальний, зниження ризику розвитку раку, діабету). Щобільше, вони особливо виражені при вживанні кави з кофеїном. Утримуючись від його вживання, люди отримуватимуть менше корисних речовин.

Для дослідження вчені проаналізували дані понад 386 тисяч осіб, інформацію про які зібрав британський Біобанк. Під час спостереження протягом 4 – 5 років аритмії розвинулися приблизно у 17 тисяч із них. Усі учасники детально розповіли, як часто вони вживають каву.

Кава не впливає на серцевий ритм

Вчені не виявили зв'язку між режимом вживання кави та ризиком аритмій в учасників. На додаток, дослідження показало, що щоденне вживання кави пов'язане зі зниженням ризику аритмій на 3%.

Ми не виявили доказів на користь популярної рекомендації уникати кави та кофеїну. Для деяких людей кофеїн може бути тригером аритмії, але докази говорять про те, що ці випадки рідкісні,

– розповів доктор Грегорі Маркус, співавтор дослідження.

У дослідженні автори також враховували генетичні чинники, які можуть впливати на те, як переносять кофеїн різні люди.