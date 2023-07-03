Зокрема, індійські дослідники дійшли висновку, що спорт для пацієнтів із закупоркою сонних артерій може бути смертельно небезпечним.
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Хто в групі ризику
Попри те, що для людей зі здоровими сонними артеріями помірні фізичні навантаження приносять величезну користь, для тих, хто страждає на стеноз, вони можуть закінчитися інсультом,
– вважає професор Індійського технологічного інституту в Харагпурі Сомнат Рой.
Він пояснює це тим, що у здорових пацієнтів підвищена частота серцевих скорочень збільшує і стабілізує силу опору крові стінці судини, знижуючи ризик стенозу. Але для пацієнтів, які вже страждають на стеноз, це може бути не так корисно.
Навпаки – інтенсивні вправи чинять несприятливий вплив на пацієнтів з помірним або більш високим рівнем стенозу.
Чи варто насторожитись іншим людям
Якщо в анамнезі у вас не було проблем з артеріями, не варто хвилюватись і оминати фізичну активність сподіваючись, що це стане профілактикою захворювання. Навпаки – для здорових і легких випадків умови вправ поліпшили здоров'я змодельованої сонної артерії. А ось результати за помірної блокади були тривожними.
Учені з'ясували, що перепад тиску в місці звуження може спричинити відрив бляшки, яка його провокує, що цілком ймовірно може спровокувати ішемічний інсульт.