В частности, индийские исследователи пришли к выводу, что спорт для пациентов с закупоркой сонных артерий может оказаться смертельно опасным.
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Кто в группе риска
Несмотря на то, что для людей со здоровыми сонными артериями умеренные физические нагрузки приносят огромную пользу, для тех, кто страдает стенозом, они могут закончиться инсультом.
– считает профессор Индийского технологического института в Харагпуре Сомнат Рой.
Он объясняет это тем, что у здоровых пациентов повышенная частота сердечных сокращений увеличивает и стабилизирует силу сопротивления крови стенке сосуда, снижая риск стеноза. Но для пациентов, уже страдающих стенозом, это может быть не так полезно.
Напротив – интенсивные упражнения оказывают неблагоприятное влияние на пациентов с умеренным или более высоким уровнем стеноза.
Стоит ли насторожиться другим людям
Если в анамнезе у вас не было проблем с артериями, не стоит волноваться и обходить физическую активность в надежде, что это станет профилактикой заболевания. Для здоровых и легких случаев условия упражнений улучшили здоровье смоделированной сонной артерии. А вот результаты при умеренной блокаде были тревожными.
Ученые выяснили, что перепад давления в месте сужения может вызвать отрыв провоцирующей его бляшки, что вполне вероятно может спровоцировать ишемический инсульт.