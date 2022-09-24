Дослідження, яке поєднало історичні докази та свідчення людей, які пережили Голокост, висуває додаткову гіпотезу: в щоденний раціон ув’язнених жінок вводили синтетичні стероїди, намагаючись зупинити їхній менструальний цикл і, можливо, взагалі вплинути на їхню здатність мати дітей.

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Нове дослідження Голокосту

В інших жахливих масових звірствах в історії цей раптовий початок аменореї (відсутність менструації) або не відбувався, або відбувався повільно в поєднанні з голодуванням і травмою протягом 12 – 18 місяців.

Докази теорії підтверджують інтерв’ю з жінками, які пережили Голокост по всьому світу. З 2018 по 2021 рік науковці проводили інтерв’ю з постраждалими чотирма мовами: ідиш, іврит, англійською та французькою. Зрештою, було зібрано 93 повних свідчення від жінок, що вижили, які могли надати повну репродуктивну історію.

Ті, хто пережили Голокост, розповіли, що вони підозрювали, що щось у їхніх харчових раціонах спричинило раптову зупинку менструації в таборах.

Хімікати у їжі жінок

Одна жінка, яка місяцями працювала на кухні в Аушвіці, коли була підлітком, навіть описала пакунки з хімікатами, які щодня приносили під озброєною охороною та розчиняли в огидних супах, якими годували ув’язнених жінок. Це підтверджується висновками у звіті 1969 року, в якому опитували кухарів в Освенцімі, найсумнішому з нацистських таборів смерті.

Це мало довгостроковий вплив на тих, хто вижив. Майже всі опитані жінки – 98 % – не змогли зачати або виносити бажану кількість дітей. Результати свідчать, що зі 197 підтверджених вагітностей принаймні 48 (24,4%) закінчилися викиднями, 13 (6,6%) мертвонародженням.