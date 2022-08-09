Нове дослідження раку

Розуміння причин статевих відмінностей та ризику раку може надати важливу інформацію для покращення профілактики та лікування цих захворювань. Щоб провести дослідження, докторка Сара С. Джексон з Національного інституту раку, що є частиною Національного інституту здоров’я, та її колеги оцінили різницю в ризику 21 типу раку для серед 171 274 чоловіків і 122 826 жінок у віці 50 – 71 років.

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Наші результати показують, що існують відмінності в захворюваності на рак, які не пояснюються лише впливом навколишнього середовища. Це говорить про те, що існують внутрішні біологічні відмінності між чоловіками та жінками, які впливають на схильність до раку,

– сказала докторка Джексон.

Чоловіки мають більшу схильність до раку

За цей час у чоловіків виникло 17 951 новий випадок раку, у жінок – 8 742. Захворюваність була нижчою у чоловіків, ніж у жінок, лише для раку щитовидної залози та жовчного міхура, а ризики інших видів раку були в 1,3 – 10,8 раза вищими. Найбільший ризик у чоловіків спостерігався для раку стравоходу (ризик у 10,8 раза), гортані (ризик у 3,5 раза), шлунка (ризик у 3,5 раза) і раку сечового міхура (ризик у 3,3 раза).

Чоловіки мали підвищений ризик розвитку більшості видів раку навіть після поправки на широкий спектр ризикованої поведінки та канцерогенного впливу. А ці відмінності у поведінці не сильно підвищують ризик онкології (від 11% для раку стравоходу до 50% для раку легенів).

Отримані дані свідчать про те, що біологічні відмінності між статями, такі як фізіологічні, імунологічні, генетичні та інші відмінності, відіграють важливу роль у підвищенні ризику раку у чоловіків у порівнянні з жінками.

У супровідній редакційній статті обговорюються результати дослідження та зазначається, що для усунення статевих розбіжностей у раку потрібен багатогранний підхід.