Исследование, объединившее исторические доказательства и свидетельства людей, переживших Холокост, выдвигает дополнительную гипотезу: в ежедневный рацион заключенных женщин вводили синтетические стероиды, пытаясь остановить их менструальный цикл и, возможно, вообще повлиять на их способность иметь детей.

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Новое исследование Холокоста

В других ужасающих массовых зверствах в истории это внезапное начало аменореи (отсутствие менструации) либо не происходило, либо происходило медленно в сочетании с голоданием и травмой в течение 12 – 18 месяцев.

Доказательства теории подтверждают интервью с женщинами, пережившими Холокост по всему миру. С 2018 по 2021 год ученые проводили интервью с пострадавшими на четырех языках: идиш, иврит, английском и французском. В конце концов, было собрано 93 полных показания от выживших женщин, которые могли предоставить полную репродуктивную историю.

Пережившие Холокост рассказали, что они подозревали, что что-то в их пищевых рационах повлекло за собой внезапную остановку менструации в лагерях.

Химикаты в еде женщин

Одна женщина, которая месяцами работала на кухне в Аушвике, когда была подростком, даже описала свертки с химикатами, которые каждый день приносили под вооруженной охраной и растворяли в отвратительных супах, которыми кормили заключенных женщин. Это подтверждается выводами в отчете 1969 года, в котором опросили поваров в Освенциме, самом печальном из нацистских лагерей смерти.

Это оказало долгосрочное влияние на выживших. Почти все опрошенные женщины – 98% – не смогли зачать или выносить желаемое количество детей. Результаты свидетельствуют, что из 197 подтвержденных беременностей по крайней мере 48 (24,4%) закончились выкидышами, 13 (6,6%) мертворождением.