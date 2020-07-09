Часто жінки скаржаться на біль у грудях перед критичними. Пояснюємо, коли набряклість, больові відчуття в нормі, а коли тривожний сигнал.

Оксана Краснопольська лікарка-мамолог для Wonder Україна розповіла, чому може виникати біль у грудях.

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Помірний дискомфорт, чутливість і незначне загрубіння молочних залоз напередодні місячних вважаються нормою,

– попередила лікарка.

Часто болісні відчуття виникають в другій половині менструального циклу, після овуляції, внаслідок коливань гормонів естрогена й прогестерону.

Але, варто знати, що ви повинні звернути увагу на характеру болю: гострий він чи ні?

Та додаткові симптоми, наприклад, чи підвищується при цьому температура.

Важливо! Якщо просто знімати больові відчуття анальгетиками, є ризик пропустити можливе захворювання – це може бути, зокрема, хронічний мастит.

Вияснити, чи носить біль запальний характер і чи є певні патології, може тільки лікар.

Коли слід звернутися до лікаря

Якщо ви спостерігаєте сильний біль у грудях, серйозні набряки й виділення з молочних залоз.

Якщо дискомфорт не проходить із початком менструації.

Якщо раніше такий біль вас не турбував, а тут раптом виник.

За таких умов не варто зволікати з візитом до лікаря. Подібні скарги можуть сигналізувати про дисгормональні захворювання, слід звернутися до мамолога.