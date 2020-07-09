Жіноче здоров'я: чому болять груди перед місячними
Часто жінки скаржаться на біль у грудях перед критичними. Пояснюємо, коли набряклість, больові відчуття в нормі, а коли тривожний сигнал.
Оксана Краснопольська лікарка-мамолог для Wonder Україна розповіла, чому може виникати біль у грудях.
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Помірний дискомфорт, чутливість і незначне загрубіння молочних залоз напередодні місячних вважаються нормою,
– попередила лікарка.
Часто болісні відчуття виникають в другій половині менструального циклу, після овуляції, внаслідок коливань гормонів естрогена й прогестерону.
Але, варто знати, що ви повинні звернути увагу на характеру болю: гострий він чи ні?
Та додаткові симптоми, наприклад, чи підвищується при цьому температура.
Вияснити, чи носить біль запальний характер і чи є певні патології, може тільки лікар.
Коли слід звернутися до лікаря
- Якщо ви спостерігаєте сильний біль у грудях, серйозні набряки й виділення з молочних залоз.
- Якщо дискомфорт не проходить із початком менструації.
- Якщо раніше такий біль вас не турбував, а тут раптом виник.
За таких умов не варто зволікати з візитом до лікаря. Подібні скарги можуть сигналізувати про дисгормональні захворювання, слід звернутися до мамолога.