Женское здоровье: Почему болит грудь перед месячными
Часто женщины жалуются на боль в груди перед критическими. Объясняем, когда отечность, болевые ощущения в норме, а когда тревожный сигнал.
Врач-маммолог Оксана Краснопольская для Wonder Украина рассказала, почему может возникать боль в груди.
Читайте также Почему болит грудь у женщин: основные причины
Умеренный дискомфорт, чувствительность и незначительное огрубение молочных желез накануне месячных считаются нормой,
– предупредила врач.
Часто болезненные ощущения возникают во второй половине менструального цикла, после овуляции, вследствие колебаний гормонов эстрогена и прогестерона.
Но, стоит знать, что вы должны обратить внимание на характер боли: острая она или нет?
И дополнительные симптомы, например, повышается ли при этом температура.
Выяснить, носит ли боль воспалительный характер и есть ли определенные патологии, может только врач.
Когда следует обратиться к врачу
- Если вы наблюдаете сильную боль в груди, серьезные отеки и выделения из молочных желез.
- Если дискомфорт не проходит с началом менструации.
- Если раньше такая боль вас не беспокоила, а тут вдруг возникла.
При таких условиях не стоит медлить с визитом к врачу. Подобные жалобы могут сигнализировать о дисгормональных заболеваниях, следует обратиться к маммологу.