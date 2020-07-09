Часто женщины жалуются на боль в груди перед критическими. Объясняем, когда отечность, болевые ощущения в норме, а когда тревожный сигнал.

Врач-маммолог Оксана Краснопольская для Wonder Украина рассказала, почему может возникать боль в груди.

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Умеренный дискомфорт, чувствительность и незначительное огрубение молочных желез накануне месячных считаются нормой,

– предупредила врач.

Часто болезненные ощущения возникают во второй половине менструального цикла, после овуляции, вследствие колебаний гормонов эстрогена и прогестерона.

Но, стоит знать, что вы должны обратить внимание на характер боли: острая она или нет?

И дополнительные симптомы, например, повышается ли при этом температура.

Важно! Если просто снимать болевые ощущения анальгетиками, есть риск пропустить возможное заболевание – это может быть, в частности, хронический мастит.

Выяснить, носит ли боль воспалительный характер и есть ли определенные патологии, может только врач.

Когда следует обратиться к врачу

Если вы наблюдаете сильную боль в груди, серьезные отеки и выделения из молочных желез.

Если дискомфорт не проходит с началом менструации.

Если раньше такая боль вас не беспокоила, а тут вдруг возникла.

При таких условиях не стоит медлить с визитом к врачу. Подобные жалобы могут сигнализировать о дисгормональных заболеваниях, следует обратиться к маммологу.