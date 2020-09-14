Боль в груди: основные причины
С "естественным" болью в груди периодически сталкивается каждая женщина. Но затяжные и острые боли могут свидетельствовать о заболевании. Когда боль в груди норма, а когда нужно обращаться к врачу – читайте в нашем материале.
Гормональные изменения, беременность или онкозаболевания – почему болит грудь у женщин, читайте на 24 канале.
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Из-за гормональных изменений
Одной из причин могут быть гормональные изменения. При гормональниз изменениях грудь становится более чувствительной. Также боль в груди может возникать за несколько дней до месячных – это достаточно распространенный симптом ПМС. Неприятные ощущения боли могут появиться и из-за употребления гормональных противозачаточных таблеток.
На фоне гормональных изменений может возникнуть киста, она приводит к увеличению молочных желез.
При беременности
При беременности организм начинает перестройку, поэтому в это время ощущается повышенная чувствительность. Грудь может увеличиваться, на ней можно заметить голубые вены – это свидетельствует о возросшем притоке крови.
У женщины могут болеть грудь во время грудного вскармливания. Неприятные ощущения возникает из-за притока молока и активность гормонов. Если кожа на груди потрескавшаяся, то у женщины увеличивается риск роста инфекции (и абсцесса).
Из-за воспалительных процессов
Вследствие закупорки молочных приток во время грудного вскармливания у женщины может возникнуть воспалительное заболевание – мастит. Его причиной являются вирусы, грибки или бактерии.
При мастите:
- женская грудь становятся красными;
- температура тела увеличивается;
- возникает усталость и недомогание.
В груди может скапливаться гной – абсцесс. Его легко заметить при пальпации молочных желез, при прикосновении может возникать боль.
Есть много причин, почему болит грудь / Фото Masha Raymers / Pexels
При онкозаболеваниях
Болезненные ощущения могут возникнуть при раке молочных желез. Боль в груди ощущается на развитом этапе болезни.
Боль у женщин может появляться из-за фиброзно-кистозной болезни, она характеризуется изменениями в ткани молочных желез, при которых нарушается эпителиальный и соединительнотканевый компонент.
Травма
Грудь следует оберегать от травм, ведь железистая ткань легко превращается в фиброзную. Поэтому после удара или сильного нажатия могут появиться узелки и кисты.
Неудобная белье
Немедицинская причина боли в груди – это неудобное белье. Тесные, малые или несоответствующие по форме бюстгальтеры вызывают застой крови в груди, тем самым травмируют молочную железу.