С "естественным" болью в груди периодически сталкивается каждая женщина. Но затяжные и острые боли могут свидетельствовать о заболевании. Когда боль в груди норма, а когда нужно обращаться к врачу – читайте в нашем материале.

Гормональные изменения, беременность или онкозаболевания – почему болит грудь у женщин, читайте на 24 канале.

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Из-за гормональных изменений

Одной из причин могут быть гормональные изменения. При гормональниз изменениях грудь становится более чувствительной. Также боль в груди может возникать за несколько дней до месячных – это достаточно распространенный симптом ПМС. Неприятные ощущения боли могут появиться и из-за употребления гормональных противозачаточных таблеток.

На фоне гормональных изменений может возникнуть киста, она приводит к увеличению молочных желез.

При беременности

При беременности организм начинает перестройку, поэтому в это время ощущается повышенная чувствительность. Грудь может увеличиваться, на ней можно заметить голубые вены – это свидетельствует о возросшем притоке крови.

У женщины могут болеть грудь во время грудного вскармливания. Неприятные ощущения возникает из-за притока молока и активность гормонов. Если кожа на груди потрескавшаяся, то у женщины увеличивается риск роста инфекции (и абсцесса).

Из-за воспалительных процессов

Вследствие закупорки молочных приток во время грудного вскармливания у женщины может возникнуть воспалительное заболевание – мастит. Его причиной являются вирусы, грибки или бактерии.

При мастите:

женская грудь становятся красными;

температура тела увеличивается;

возникает усталость и недомогание.

В груди может скапливаться гной – абсцесс. Его легко заметить при пальпации молочных желез, при прикосновении может возникать боль.



Есть много причин, почему болит грудь / Фото Masha Raymers / Pexels

При онкозаболеваниях

Болезненные ощущения могут возникнуть при раке молочных желез. Боль в груди ощущается на развитом этапе болезни.

Боль у женщин может появляться из-за фиброзно-кистозной болезни, она характеризуется изменениями в ткани молочных желез, при которых нарушается эпителиальный и соединительнотканевый компонент.

Травма

Грудь следует оберегать от травм, ведь железистая ткань легко превращается в фиброзную. Поэтому после удара или сильного нажатия могут появиться узелки и кисты.

Неудобная белье

Немедицинская причина боли в груди – это неудобное белье. Тесные, малые или несоответствующие по форме бюстгальтеры вызывают застой крови в груди, тем самым травмируют молочную железу.