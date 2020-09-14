З "природним" болем у грудях періодично стикається кожна жінка. Але затяжні та гострі болі можуть свідчити про захворювання. Коли біль у грудях норма, а коли потрібно звертатися до лікаря – читайте у нашому матеріалі.

Гормональні зміни, вагітність або онкозахворювання – чому болять груди в жінок, читайте на 24 каналі.

Читайте також Які аналізи потрібно регулярно здавати у гінеколога

Через гормональні зміни

Однією з причин може бути гормональні зміни. При гормональних змінах груди стають чутливішими. Також біль у грудях може виникати за кілька днів до місячних – це досить поширений симптом ПМС. Неприємні відчуття болю можу з'явитись і через вживання гормональних протизаплідних таблеток.

На тлі гормональних змін може виникнути кіста, вона спричиняє збільшення молочних залоз.

При вагітності

При вагітності організм починає перебудову, тому у цей час відчувається підвищена чутливість. Груди можуть збільшуватися, на них можна помітити блакитні вени – це свідчить про збільшений приплив крові.

У жінки можуть боліти груди під час грудного вигодовування. Неприємні відчуття виникає через приплив молока та активність гормонів. Якщо шкіра на грудях потріскана, то у жінки збільшується ризик зростання інфекції (і абсцесу).

Через запальні захворювання

Унаслідок закупорювання молочних приток під час грудного вигодовування у жінки може виникнути запальне захворювання – мастит. Його причиною є віруси, грибки чи бактерії.

При маститі:

жіночі груди стають червоними;

температура тіла збільшується;

виникає втома та нездужання.

У грудях може скупчуватися гній – абсцес. Його легко помітити при пальпації молочних залоз, при дотику може виникати біль.



Є багато причин, чому болять груди / Фото Masha Raymers / Pexels

При онкозахворюваннях

Хворобливі відчуття можуть виникнути при раку молочних залоз. Біль грудей відчувається на розвиненому етапі хвороби.

Біль у жінок може з’являтися через фіброзно-кістозну хворобу, вона характеризується змінами в тканині молочних залоз, при яких порушується епітеліальний і сполучнотканинний компонент.

Травма

Груди варто оберігати від травм, адже залозиста тканина легко перетворюється на фіброзну. Тому після удару чи сильного натискання можуть з'явитися вузлики та кісти.

Незручна білизна

Немедична причина болю в грудях – це незручна білизна. Тісні, малі або невідповідні за формою бюстгальтери викликають застій крові у грудях, тим самим травмують молочну залозу.