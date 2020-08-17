Ще на початку 90-х років дослідники взагалі не вважали за потрібне залучати жінок до досліджень лікарських препаратів. На щастя, останні декілька років ситуація змінилася. І виявилось, що статеві відмінності під час прийому ліків таки існують.

Дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі виявили, що жінки значно частіше страждають від побічних ефектів ліків, ніж чоловіки. Науковці переконані, що жінкам необхідно знизити дозування ліків широкого спектра. Дослідження опубліковане у журналі Biology of Sex Differences.

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Річ у тім, що дозування ліків ґрунтуються на тих клінічних випробуваннях, які проводились лише на чоловіках. Але під час свого дослідження вчені з Берклі виявили, що щонайменше 86 різних препаратів мають різний вплив на чоловіків та жінок, зокрема: антидепресанти, серцево-судинні та протисудомні препарати і анальгетики.

Якщо жінці дати таку ж дозу, як і чоловікові, то у її крові буде вища концентрація препарату. Для його виведення з організму потрібно більше часу.

Результати дослідження

Під час дослідження, проведеного вченими з Берклі, у 90% випадків жінки відчували серйозніші побічні ефекти, ніж чоловіки. Зокрема: нудоту, головний біль, депресію, когнітивні порушення, судоми, галюцинації, збудження і серцеві аномалії. Загалом, серед жінок побічні ефекти траплялися удвічі частіше, ніж серед чоловіків.

Дослідники зазначили, що гендерний розрив у дозуванні ліків відбувся через історичне ігнорування фундаментальних біологічних відмінностей між чоловічим і жіночим тілом. За словами головного автора дослідження Ірвінга Цукера, впродовж десятиліть жінок з клінічних випробувань ліків виключали й через необґрунтовані побоювання, а саме що коливання жіночих гормонів ускладнять аналіз результатів.