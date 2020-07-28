Коли мова заходить про інтимну гігієну, то міфи досить важко відрізнити від офіційних рекомендацій. І річ навіть не в суперечливих медичних методах, а у звичайних побутових звичках.

Навіть розповсюджені звички догляду за своїм тілом можуть спричинити проблеми з інтимним здоров'ям, повідомляє Вперше. Цікаво 13 вправ, які покращать ваш секс Які поширені звички завдають шкоди інтимному здоров'ю Носіння синтетичної білизни. Хоч вона досить приваблива і значно доступніша, ніж білизна з натуральних матеріалів, але згодом додатково розраховуватися за це доведеться власним здоров’ям. Річ у тім, що натуральні тканини дозволяють шкірі дихати, а ось синтетика позбавляє тіло цієї можливості та створює "парниковий ефект". Простішими словами – у спідній білизні виникає тепле вологе середовище, яке дуже полюбляє патогенна мікрофлора. Відтак, носіння синтетичної або занадто тісної білизни підвищує ризик розповсюдження грибкових інфекцій і появи бактеріального вагінозу. Внаслідок цього Вперше радить щодня носити базову білизну з натуральних матеріалів, а ось улюблену синтетику можна відкласти для особливих моментів.

Постійне використання щоденних прокладок. Попри назву, такі прокладки не варто використовувати щодня. А якщо чесно, їх взагалі не варто використовувати, адже єдине їхнє завдання – "захищати" білизну від вагінальних виділень. Але переваг більше, ніж недоліків. Адже щоденні прокладки блокують циркуляцію повітря та підвищують вологість, що стає причиною виникнення грибкових інфекцій. Як виняток, можуть бути прокладки, які "дихають". Однак найчастіше така назва є не більш ніж рекламним ходом і "дихає" лише верхній шар, що не дуже покращує ситуацію. Відтак, найкраще взагалі від них відмовитись, якщо немає часу ретельно вивчати склад та шукати ідеальний варіант із натуральних компонентів без ароматизаторів.

Підмивання косметичними засобами для інтимної гігієни. Часто дівчата хочуть, аби все було "чисто", позбутися будь-яких запахів вульви чи вагіни. Для цього вони застосовують величезну кількість засобів – від звичайного ароматизованого мила до нібито безпечнішого молочка для інтимної гігієни. Втім, це не лише зайвий, а й небезпечний догляд. По-перше, запах геніталій абсолютно нормальний та природний. По-друге, для підтримки гігієни вульви, цілком достатньо звичайної води. Річ у тім, що косметичні засоби можуть змінювати рівень PH у піхві, що впливає на природну мікрофлору, а також викликати алергію. Якщо ж без інтимної гігієни ніяк або ви відчуваєте дискомфорт без цієї звички, то зверніться до гінеколога, який підбере засіб, прийнятний для вашої мікрофлори.

Миття вагіни. Поради щодо правильного догляду за гігієною вагіни трапляються вкрай рідко. Це пов’язано як із банальним браком інформації і не досить чітким роз’ясненням, що таке вульва (зовнішня частина геніталій – статеві губи, голівка клітора та вхід до піхви) і власне вагіна (внутрішня частина статевих органів). І якщо вульву справді треба мити 1–2 рази на день, то вагіну взагалі не варто чіпати. Вагіна самодостатня і цілком очищується сама, через що й утворюються вагінальні виділення. Натомість Застосування мила, інтимних гелів та навіть води може змінити вагінальну мікрофлору і знизити її захисну функцію.

Нерегулярна зміна рушників. Для інтимної гігієни повинен бути окремий рушник, який треба окремо прати від решти одягу (за винятком білизни) раз на 2–3 дні. Адже щоразу, коли ми витираємось рушником, ми переносимо на нього частину своїх бактерій, які активно розмножуються в темному вологому середовищі, якою зазвичай є ванна кімната. Одне із досліджень підтвердило наявність коліформних бактерій (бактерії, що мешкають у фекаліях) на 90% кухонних рушників та на 25% кишкову паличку. І це попри те, що кухонні рушники зазвичай тримають у краще провітрюваних та світліших приміщеннях, ніж лазневі. Якщо часто прати рушники немає змоги, то можна використовувати одноразові паперові. Але у такому випадку звертайте увагу на їхню текстуру, адже вони не можуть бути жорсткими чи ароматизованими.

Невчасна зміна прокладок і тампонів. В інструкціях до прокладок та тампонів вказано, що змінювати ці засоби необхідно кожні 4–6 годин, хоч ніяк не пояснюється чому. Окрім того, деякі виробники тампонів ще й додають примітку про те, що носити тампон можна аж до 8 годин (залежно від інтенсивності менструальних виділень). Це породжує міф про те, що змінювати тампони та прокладки потрібно лише для запобігання протікань. Втім, тампони та прокладки є ідеальним середовищем для розмноження бактерій. Через це змінювати їх варто кожні 4–6 годин й в жодному випадку не можна залишати їх на всю ніч (навіть якщо вони й називаються "нічними").