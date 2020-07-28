Когда речь заходит об интимной гигиене, то мифы довольно трудно отличить от официальных рекомендаций. И дело даже не в спорных медицинских методах, а в обычных бытовых привычках.

Даже распространенные привычки ухода за своим телом могут вызвать проблемы с интимной здоровьем, сообщает Вперше. Интересно 13 упражнений, которые улучшат ваш секс Какие наиболее распространенные привычки наносят вред интимному здоровью Ношение синтетического белья. Хотя оно довольно привлекательное и значительно доступнее, чем белье из натуральных материалов, но впоследствии дополнительно рассчитываться за это придется собственным здоровьем. Дело в том, что натуральные ткани позволяют коже дышать, а вот синтетика лишает тело этой возможности и создает "парниковый эффект". Простыми словами – в нижнем белье возникает теплая влажная среда, которую очень любит патогенная микрофлора. Поэтому, ношение синтетического или слишком тесного белья повышает риск распространения грибковых инфекций и появления бактериального вагиноза. В результате "Вперше" советует ежедневно носить базовое белье из натуральных материалов, а вот любимую синтетику можно отложить для особых моментов. Постоянное использование ежедневных прокладок. Несмотря на название, такие прокладки не стоит использовать ежедневно. А если честно, их вообще не стоит использовать, ведь единственное их задача – "защищать" белье от вагинальных выделений. Но преимуществ больше, чем недостатков. Ведь ежедневные прокладки блокируют циркуляцию воздуха и повышают влажность, что становится причиной возникновения грибковых инфекций. Как исключение, могут быть прокладки, которые "дышат". Однако чаще всего такое название является не более чем рекламным ходом и "дышит" только верхний слой, что не очень улучшает ситуацию. Поэтому, лучше вообще от них отказаться, если нет времени тщательно изучать состав и искать идеальный вариант из натуральных компонентов без ароматизаторов. Подмывание косметическими средствами для интимной гигиены. Часто девушки хотят, чтобы все было "чисто", избавиться от любых запахов вульвы или влагалища. Для этого они применяют огромное количество средств – от обычного ароматизированного мыла до якобы безопасного молочка для интимной гигиены. Впрочем, это не только лишний, но и опасен уход. Во-первых, запах гениталий абсолютно нормален и естественный. Во-вторых, для поддержания гигиены вульвы, вполне достаточно обычной воды. Дело в том, что косметические средства могут изменять уровень PH во влагалище, что влияет на естественную микрофлору, а также вызвать аллергию. Если же без интимной гигиены никак или вы чувствуете дискомфорт без этой привычки, то обратитесь к гинекологу, который подберет средство, приемлемое для вашей микрофлоры. Мытье вагины. Советы по правильному уходу за гигиеной влагалища встречаются крайне редко. Это связано как с банальной нехваткой информации и недостаточно четким разъяснением, что такое вульва (внешняя часть гениталий – половые губы, головка клитора и вход во влагалище) и собственно вагина (внутренняя часть половых органов). И если вульву действительно надо мыть 1-2 раза в день, то вагину вообще не стоит трогать. Вагина самодостаточна и вполне очищается сама, из-за чего и образуются вагинальные выделения. А вот применение мыла, интимных гелей и даже воды может изменить вагинальную микрофлору и снизить ее защитную функцию. Нерегулярная смена полотенец. Для интимной гигиены должно быть отдельное полотенце, который надо отдельно стирать от остальной одежды (за исключением белья) раз в 2-3 дня. Ведь каждый раз, когда мы вытираемся полотенцем, мы переносим на него часть своих бактерий, которые активно размножаются в темной влажной среде, которой обычно является ванная комната. Одно из исследований подтвердило наличие колиформных бактерий (бактерии, обитающие в фекалиях) на 90% кухонных полотенец и на 25% кишечную палочку. И это несмотря на то, что кухонные полотенца обычно держат в лучшее проветриваемых и светлых помещениях, чем банные. Если часто стирать полотенца нет возможности, то можно использовать одноразовые бумажные. Но в таком случае обращайте внимание на их текстуру, ведь они не должны быть жесткими или ароматизированными. Несвоевременная смена прокладок и тампонов. В инструкциях к прокладкам и тампонов указано, что менять эти средства необходимо каждые 4-6 часов, хотя никак не объясняется почему. Кроме того, некоторые производители тампонов еще и добавляют примечание о том, что носить тампон можно до 8 часов (в зависимости от интенсивности менструальных выделений). Это порождает миф о том, что менять тампоны и прокладки нужно только для предотвращения протечек. Впрочем, тампоны и прокладки является идеальной средой для размножения бактерий. Из-за этого менять их следует каждые 4-6 часов и ни в коем случае нельзя оставлять их на всю ночь (даже если они и называются "ночными").