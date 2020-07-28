Шесть бытовых привычек, наносящих вред интимному здоровью
Когда речь заходит об интимной гигиене, то мифы довольно трудно отличить от официальных рекомендаций. И дело даже не в спорных медицинских методах, а в обычных бытовых привычках.
Даже распространенные привычки ухода за своим телом могут вызвать проблемы с интимной здоровьем, сообщает Вперше.
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Какие наиболее распространенные привычки наносят вред интимному здоровью
- Ношение синтетического белья. Хотя оно довольно привлекательное и значительно доступнее, чем белье из натуральных материалов, но впоследствии дополнительно рассчитываться за это придется собственным здоровьем. Дело в том, что натуральные ткани позволяют коже дышать, а вот синтетика лишает тело этой возможности и создает "парниковый эффект". Простыми словами – в нижнем белье возникает теплая влажная среда, которую очень любит патогенная микрофлора. Поэтому, ношение синтетического или слишком тесного белья повышает риск распространения грибковых инфекций и появления бактериального вагиноза. В результате "Вперше" советует ежедневно носить базовое белье из натуральных материалов, а вот любимую синтетику можно отложить для особых моментов.
- Постоянное использование ежедневных прокладок. Несмотря на название, такие прокладки не стоит использовать ежедневно. А если честно, их вообще не стоит использовать, ведь единственное их задача – "защищать" белье от вагинальных выделений. Но преимуществ больше, чем недостатков. Ведь ежедневные прокладки блокируют циркуляцию воздуха и повышают влажность, что становится причиной возникновения грибковых инфекций. Как исключение, могут быть прокладки, которые "дышат". Однако чаще всего такое название является не более чем рекламным ходом и "дышит" только верхний слой, что не очень улучшает ситуацию. Поэтому, лучше вообще от них отказаться, если нет времени тщательно изучать состав и искать идеальный вариант из натуральных компонентов без ароматизаторов.
- Подмывание косметическими средствами для интимной гигиены. Часто девушки хотят, чтобы все было "чисто", избавиться от любых запахов вульвы или влагалища. Для этого они применяют огромное количество средств – от обычного ароматизированного мыла до якобы безопасного молочка для интимной гигиены. Впрочем, это не только лишний, но и опасен уход. Во-первых, запах гениталий абсолютно нормален и естественный. Во-вторых, для поддержания гигиены вульвы, вполне достаточно обычной воды. Дело в том, что косметические средства могут изменять уровень PH во влагалище, что влияет на естественную микрофлору, а также вызвать аллергию. Если же без интимной гигиены никак или вы чувствуете дискомфорт без этой привычки, то обратитесь к гинекологу, который подберет средство, приемлемое для вашей микрофлоры.
- Мытье вагины. Советы по правильному уходу за гигиеной влагалища встречаются крайне редко. Это связано как с банальной нехваткой информации и недостаточно четким разъяснением, что такое вульва (внешняя часть гениталий – половые губы, головка клитора и вход во влагалище) и собственно вагина (внутренняя часть половых органов). И если вульву действительно надо мыть 1-2 раза в день, то вагину вообще не стоит трогать. Вагина самодостаточна и вполне очищается сама, из-за чего и образуются вагинальные выделения. А вот применение мыла, интимных гелей и даже воды может изменить вагинальную микрофлору и снизить ее защитную функцию.
- Нерегулярная смена полотенец. Для интимной гигиены должно быть отдельное полотенце, который надо отдельно стирать от остальной одежды (за исключением белья) раз в 2-3 дня. Ведь каждый раз, когда мы вытираемся полотенцем, мы переносим на него часть своих бактерий, которые активно размножаются в темной влажной среде, которой обычно является ванная комната. Одно из исследований подтвердило наличие колиформных бактерий (бактерии, обитающие в фекалиях) на 90% кухонных полотенец и на 25% кишечную палочку. И это несмотря на то, что кухонные полотенца обычно держат в лучшее проветриваемых и светлых помещениях, чем банные. Если часто стирать полотенца нет возможности, то можно использовать одноразовые бумажные. Но в таком случае обращайте внимание на их текстуру, ведь они не должны быть жесткими или ароматизированными.
- Несвоевременная смена прокладок и тампонов. В инструкциях к прокладкам и тампонов указано, что менять эти средства необходимо каждые 4-6 часов, хотя никак не объясняется почему. Кроме того, некоторые производители тампонов еще и добавляют примечание о том, что носить тампон можно до 8 часов (в зависимости от интенсивности менструальных выделений). Это порождает миф о том, что менять тампоны и прокладки нужно только для предотвращения протечек. Впрочем, тампоны и прокладки является идеальной средой для размножения бактерий. Из-за этого менять их следует каждые 4-6 часов и ни в коем случае нельзя оставлять их на всю ночь (даже если они и называются "ночными").
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