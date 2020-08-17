Еще в начале 90-х годов исследователи вообще не считали нужным привлекать женщин к исследованиям лекарственных препаратов. К счастью, в последние несколько лет ситуация изменилась. И оказалось, что половые различия во время приема лекарств все-таки существуют.

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что женщины значительно чаще страдают от побочных эффектов лекарств, чем мужчины. Ученые убеждены, что женщинам необходимо снизить дозировку лекарств широкого спектра. Исследование опубликовано в журнале Biology of Sex Differences.

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Дело в том, что дозировки лекарств основываются на тех клинических испытаниях, которые проводились только на мужчинах. Но во время своего исследования ученые из Беркли обнаружили, что по меньшей мере 86 различных препаратов имеют разное влияние на мужчин и женщин, в частности: антидепрессанты, сердечно-сосудистые и противосудорожные препараты и анальгетики.

Если женщине дать такую же дозу, как и мужчине, то в ее крови будет более высокая концентрация препарата. Для его выведения из организма требуется больше времени.

Результаты исследования

Во время исследования, проведенного учеными из Беркли, в 90% случаев женщины испытывали более серьезные побочные эффекты, чем мужчины. В частности: тошноту, головную боль, депрессию, когнитивные нарушения, судороги, галлюцинации, возбуждение и сердечные аномалии. В общем, среди женщин побочные эффекты случались вдвое чаще, чем среди мужчин.

Исследователи отметили, что гендерный разрыв в дозировке лекарств произошел из-за исторического игнорирования фундаментальных биологических различий между мужским и женским телом. По словам главного автора исследования Ирвинга Цукера, на протяжении десятилетий женщин из клинических испытаний лекарств исключали и из-за необоснованных опасений, а именно что колебания женских гормонов затруднят анализ результатов.