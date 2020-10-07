Зазвичай вчені сходять на думці, що чим пізніше жінка народжує, тим вищі ризики. Втім, нині вони повідомили про другу сторону медалі.

Нове дослідження американських вчених демонструє, що пізні пологи пов'язані з повільним старінням організму, повідомляє NAMS.

До теми Причини безпліддя та як зрозуміти, що у вас все гаразд

Вчені проаналізували дані 1200 жінок і виявили, що чим пізніше жінка народила дитину, тим довшими були її теломери.

Теломери – що це? Теломери – це своєрідні "наконечники" хромосом, які захищають генетичний матеріал при розподілі. Довжина теломерів з віком скорочується, що пов'язано зі старінням, розвитком раку і серцево-судинних захворювань.

Дослідження підтвердило, що вік матері при останніх пологах має позитивний вплив на довжину теломерів. А чим довші теломери, тим у людини міцніше здоров'я і більше років життя в "запасі".

Тепер вчені прагнуть продовжити дослідження, аби з'ясувати, чи впливають пологи на подовження теломерів або чи є їхня довжина тим маркером, який вказує на те, що жінка може народити дитину в більш пізньому віці.