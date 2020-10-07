Жінки, що народили пізно, довше старіють: дослідження
Зазвичай вчені сходять на думці, що чим пізніше жінка народжує, тим вищі ризики. Втім, нині вони повідомили про другу сторону медалі.
Нове дослідження американських вчених демонструє, що пізні пологи пов'язані з повільним старінням організму, повідомляє NAMS.
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Вчені проаналізували дані 1200 жінок і виявили, що чим пізніше жінка народила дитину, тим довшими були її теломери.
Дослідження підтвердило, що вік матері при останніх пологах має позитивний вплив на довжину теломерів. А чим довші теломери, тим у людини міцніше здоров'я і більше років життя в "запасі".
Тепер вчені прагнуть продовжити дослідження, аби з'ясувати, чи впливають пологи на подовження теломерів або чи є їхня довжина тим маркером, який вказує на те, що жінка може народити дитину в більш пізньому віці.