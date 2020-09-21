Безпліддя – поширена проблема, близько 15% пар безплідні. Але навіть, якщо у вас все добре з репродуктивним здоров'ям, завагітніти одразу виходить не у всіх.

Проблеми можуть бути як у чоловіків, так і у жінок. Або в обох партнерів одразу. У чверті випадків причину безпліддя так і не вдається визначити.

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Причини безпліддя

В одному дослідженні про причини безпліддя, де брало участь 708 пар, були отримані такі результати:

чоловічий фактор (проблеми з яєчками, насіннєвими канальцями, еякуляцією) – 26%;

жіночий фактор (проблеми з овуляцією, шийкою матки, пошкодження маткових труб, ендометріоз) – 44%;

проблеми зі статевим актом – 6%;

незрозумілі причини – 28%.

Чоловіче безпліддя виникає через низьке вироблення сперматозоїдів, аномальну форму або закупорки, які перешкоджають виділенню сперматозоїдів. Хвороби, травми, хронічні проблеми зі здоров'ям, нездоровий спосіб життя та інші фактори теж можуть грати роль.

Коли звертатися до лікаря?

До 35 років більшість лікарів рекомендують намагатися завагітніти як мінімум протягом року до обстеження або лікування.

Якщо ваш вік від 35 до 40 років, вам дається пів року на зачаття.

Якщо понад 40 років, лікар відразу приступить до обстежень та лікування.

Чоловікам не варто чекати рік, якщо у них:

проблеми з ерекцією або еякуляцією, низький статевий потяг або інші проблеми з сексуальною функцією;

біль, дискомфорт, ущільнення або припухлість в області яєчок;

в минулому були проблеми з яєчками, простатою або сексуальні проблеми;

була операція в паху, на яєчках, мошонці або статевому члені.

Які аналізи можна здати?

Є два базових аналізи, після яких можна заспокоїтися.

Аналіз сперми (спермограма). Він допоможе зрозуміти, чи є проблеми з кількістю сперматозоїдів або їх рухливістю. Принаймні одне з яєчок має функціонувати правильно.

Тест на хламідіоз. Зразок сечі буде перевірений на наявність хламідій, оскільки вони можуть не кращим чином позначитися на фертильності. Зазвичай лікар призначає курс антибіотиків і все щасливо закінчується.