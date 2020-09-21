Бесплодие – распространенная проблема, около 15% пар бесплодны. Но даже, если у вас все хорошо с репродуктивным здоровьем, забеременеть сразу получается не у всех.

Проблемы могут быть как у мужчин, так и у женщин. Или у обоих партнеров сразу. В четверти случаев причину бесплодия так и не удается определить.

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Причины бесплодия

В одном исследовании о причинах бесплодия, где участвовали 708 пар, были получены такие результаты:

мужской фактор (проблемы с яичками, семенными канальцами, эякуляцией) – 26%;

женский фактор (проблемы с овуляцией, шейкой матки, повреждение маточных труб, эндометриоз) – 44%;

проблемы с половым актом – 6%;

непонятные причины – 28%.

Мужское бесплодие возникает из-за низкой выработки сперматозоидов, аномальной формы или закупорок, которые препятствуют выделению сперматозоидов. Болезни, травмы, хронические проблемы со здоровьем, нездоровый образ жизни и другие факторы тоже могут играть роль.

Когда обращаться к врачу?

До 35 лет большинство врачей рекомендуют пытаться забеременеть как минимум в течение года до обследования или лечения.

Если ваш возраст от 35 до 40 лет, вам дается пол года на зачатие.

Если более 40 лет, врач сразу приступит к обследованиям и лечению.

Мужчинам не стоит ждать год, если у них:

проблемы с эрекцией или эякуляцией, низкое половое влечение или другие проблемы с сексуальной функцией;

боль, дискомфорт, уплотнение или припухлость в области яичек;

в прошлом были проблемы с яичками, простатой или сексуальные проблемы;

была операция в паху, на яичках, мошонке или половом члене.

Какие анализы можно сдать?

Есть два базовых анализа, после которых можно успокоиться.

Анализ спермы (спермограмма). Он поможет понять, есть ли проблемы с количеством сперматозоидов или их подвижностью. По крайней мере одно из яичек должно функционировать правильно.

Тест на хламидиоз. Образец мочи будет проверен на наличие хламидий, поскольку они могут не лучшим образом сказаться на фертильности. Обычно врач назначает курс антибиотиков и все счастливо заканчивается.