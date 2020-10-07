Обычно ученые сходятся во мнении, что чем позже женщина рожает, тем выше риски. Впрочем, сейчас они сообщили о второй стороне медали.

Новое исследование американских ученых демонстрирует, что поздние роды связаны с медленным старением организма, сообщает NAMS.

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Ученые проанализировали данные 1 200 женщин и обнаружили, что чем позже женщина родила ребенка, тем длиннее были ее теломеры.

Теломеры – что это? Теломеры – это своеобразные "наконечники" хромосом, которые защищают генетический материал при делении. Длина теломеров с возрастом сокращается, что связано со старением, развитием рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование подтвердило, что возраст матери при последних родах оказывает положительное влияние на длину теломеров. А чем длиннее теломеры, тем у человека крепче здоровье и больше лет жизни в "запасе".

Теперь ученые хотят продолжить исследование, чтобы выяснить, влияют ли роды на удлинение теломеров, или является ли их длина тем маркером, который указывает на то, что женщина может родить ребенка в более позднем возрасте.