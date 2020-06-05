Президент України Володимир Зеленський наголосив, що людям потрібно ставитися серйозно до засобів захисту під час поширенння коронавірусної інфекції.

За словами президента України, треба нагадувати людям, що легковажність щодо засобів захисту несе великі загрози під час епідемії COVID-19. Про це пише пресслужба Володимира Зеленського.

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Зокрема Зеленський наголосив на необхідності носіння маски для обличчя.

Знайти баланс між поверненням до нормального життя та безпекою – складно. Невидима небезпека – найгірша, бо сьогодні ти не бачиш сенсу в масці, а завтра зростає кількість хворих,

– зявив Зеленський.

Однак незважаючи на такі рекомендації та карантинні обмеження в Україні, днями президент і його компанія потрапили у дивну ситуацію, коли навідалися у кав'ярню у Хмельницькому, щоб випити кави.

Додамо, що наразі в Україні заборонено закладам харчування приймати клієнтів усередині. Крім того, на знімку можна помітити, що Володимир Зеленський сидить у кафе без маски на обличчі.