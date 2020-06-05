В Україні виявили 25 964 випадки COVID-19: актуальні дані
Станом на 5 червня в Україні підтвердили 553 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.
Нові дані розмістив Центр громадського здоров'я України.
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Загалом з початку епідемії в Україні лабораторно підтвердили коронавірус у 25 964 людей, 11 372 особи одужали. 762 пацієнти не подолали хворобу і померли від ускладнень.
За минулу добу підтверджено 553 нових випадків. Нагадаємо, що днем раніше ця кількість була 588 і стала антирекордом.
Найбільше хворих виявлено у Чернівецькій області (3519 випадків), Києві (3292), Львівській області (1988) і Рівненській (1962).
Зауважимо, що більшість пацієнтів з коронавірусом є від 30 до 49 років (35 відсотків з кількості хворих) і від 50 до 69 років (37 відсотків). Загалом захворіли 1859 дітей та 4963 медиків.
Скільки людей захворіли та одужали в областях
- Вінницька обл. — 1093 (697 одужали);
- Волинська обл. — 1008 (294 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 960 (397 одужали);
- Донецька обл. — 195 (119 одужали);
- Житомирська обл. — 855 (482 одужали);
- Закарпатська обл. — 1280 (551 одужав);
- Запорізька обл. — 477 (280 одужали);
- Івано-Франківська обл. — 1507 (893 одужали);
- м. Київ — 3292 (876 одужали);
- Київська обл. — 1711 (472 одужали);
- Кіровоградська обл. — 538 (413 одужали);
- Луганська обл. — 51 (43 одужали);
- Львівська обл. — 1988 (492 одужали);
- Миколаївська обл. — 307 (188 одужали);
- Одеська обл. — 970 (329 одужали);
- Полтавська обл. — 272 (255 одужали);
- Рівненська обл. — 1962 (1039 одужали);
- Сумська обл. — 188 (155 одужали);
- Тернопільська обл. — 1233 (963 одужали);
- Харківська обл. — 1196 (474 одужали);
- Херсонська обл. — 179 (165 одужали);
- Хмельницька обл. — 501 (306 одужали);
- Черкаська обл. — 432 (334 одужали);
- Чернівецька обл. — 3519 (1079 одужали);
- Чернігівська обл. — 250 (76 одужали).