Станом на 5 червня в Україні підтвердили 553 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Нові дані розмістив Центр громадського здоров'я України.

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Загалом з початку епідемії в Україні лабораторно підтвердили коронавірус у 25 964 людей, 11 372 особи одужали. 762 пацієнти не подолали хворобу і померли від ускладнень.

За минулу добу підтверджено 553 нових випадків. Нагадаємо, що днем раніше ця кількість була 588 і стала антирекордом.

Найбільше хворих виявлено у Чернівецькій області (3519 випадків), Києві (3292), Львівській області (1988) і Рівненській (1962).

Зауважимо, що більшість пацієнтів з коронавірусом є від 30 до 49 років (35 відсотків з кількості хворих) і від 50 до 69 років (37 відсотків). Загалом захворіли 1859 дітей та 4963 медиків.