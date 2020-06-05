По состоянию на 5 июня в Украине подтвердили 553 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Новые данные разместил Центр общественного здоровья Украины.

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В общем с начала эпидемии в Украине лабораторно подтвердили коронавирус у 25 964 человек, 11 372 лица выздоровели. 762 пациенты не преодолели болезнь и умерли от осложнений..

За прошедшие сутки подтверждено 553 новых случая. Напомним, что днем ранее количество заболевших составило 588 и стало антирекордом.

Больше всего заболевших выявлено в Черновицкой области (3 519 случаев), Киеве (3 292), Львовской области (1 988) и Ровненской (1962) областях.

Заметим, что большинству пациентов с коронавирусом от 30 до 49 лет (35 процентов из числа заболевших) и от 50 до 69 лет (37 процентов). В общем заболели 1859 детей и 4963 медиков.

Сколько людей заболели и выздоровели в областях