Втім, здоров'я сечового міхура дуже важливе. Уролог-сексопатолог Кулик Софія розповіла, як подбати про сечовий міхур.

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Сечовидільна система – що треба знати
Це набір органів, що виконують важливу роботу – відфільтрування відходів з крові. Ці відходи переробляються на сечу. Як і інші частини тіла, сечовий міхур може подразнюватись.

Прості поради для здорового сечового міхура:

  • Ніколи не перетримуйте сечу. Якщо виникає позив до сечопуску, то варто спорожнити сечовий міхур!
  • Перед інтимом спорожнюйте сечовий міхур, щоб не травмувати його під час статевого акту та уникнути дискомфорту.
  • Ніколи не тисніть на сечовий міхур. Якщо ви відчуваєте, що не можете цілком спорожнити сечовий міхур - зверніться до уролога, але не застосовуйте механічні маніпуляції!
  • При перших симптомах циститу збільшіть питтєвий режим, здайте загальний аналіз сечі, а також посів сечі та обов'язково зверніться до лікаря.
  • Не зловживайте гострою їжею, адже в надмірній кількості вона має подразнювальну дію на слизову оболонку.