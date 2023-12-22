Втім, здоров'я сечового міхура дуже важливе. Уролог-сексопатолог Кулик Софія розповіла, як подбати про сечовий міхур.
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Прості поради для здорового сечового міхура:
- Ніколи не перетримуйте сечу. Якщо виникає позив до сечопуску, то варто спорожнити сечовий міхур!
- Перед інтимом спорожнюйте сечовий міхур, щоб не травмувати його під час статевого акту та уникнути дискомфорту.
- Ніколи не тисніть на сечовий міхур. Якщо ви відчуваєте, що не можете цілком спорожнити сечовий міхур - зверніться до уролога, але не застосовуйте механічні маніпуляції!
- При перших симптомах циститу збільшіть питтєвий режим, здайте загальний аналіз сечі, а також посів сечі та обов'язково зверніться до лікаря.
- Не зловживайте гострою їжею, адже в надмірній кількості вона має подразнювальну дію на слизову оболонку.