Впрочем, здоровье мочевого пузыря очень важно. Уролог-сексопатолог Кулик София рассказала, как позаботиться о мочевом пузыре.
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Простые советы для здорового мочевого пузыря:
- Никогда не передерживайте мочу. Если возникает позыв к мочепуску, то следует опорожнить мочевой пузырь!
- Перед интимом опорожняйте мочевой пузырь, чтобы не травмировать его во время полового акта и избежать дискомфорта.
- Никогда не давите на мочевой пузырь. Если вы чувствуете, что не можете полностью опорожнить мочевой пузырь – обратитесь к урологу, но не применяйте механические манипуляции!
- При первых симптомах цистита увеличьте питьевый режим, сдайте общий анализ мочи, посев мочи и обязательно обратитесь к врачу.
- Не злоупотребляйте острой пищей, ведь в избыточном количестве она оказывает раздражающее действие на слизистую.