Впрочем, здоровье мочевого пузыря очень важно. Уролог-сексопатолог Кулик София рассказала, как позаботиться о мочевом пузыре.

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Мочевыделительная система – что нужно знать
Это набор органов, выполняющих важную работу – отфильтрование отходов из крови. Эти отходы перерабатываются в мочу. Как и другие части тела, мочевой пузырь может раздражаться.

Простые советы для здорового мочевого пузыря:

  • Никогда не передерживайте мочу. Если возникает позыв к мочепуску, то следует опорожнить мочевой пузырь!
  • Перед интимом опорожняйте мочевой пузырь, чтобы не травмировать его во время полового акта и избежать дискомфорта.
  • Никогда не давите на мочевой пузырь. Если вы чувствуете, что не можете полностью опорожнить мочевой пузырь – обратитесь к урологу, но не применяйте механические манипуляции!
  • При первых симптомах цистита увеличьте питьевый режим, сдайте общий анализ мочи, посев мочи и обязательно обратитесь к врачу.
  • Не злоупотребляйте острой пищей, ведь в избыточном количестве она оказывает раздражающее действие на слизистую.