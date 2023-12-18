Звеличувати цноту – це застарілий стереотип, і не можна дозволяти через нього маніпулювати жінками. До того ж дівоча пліва від народження є не у всіх. Але ми поговоримо про медичний бік використання тампонів.

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Для здоров'я немає різниці, чим користуватися під час менструації. Тампонами, менструальними чашами або прокладками.

Переваги тампонів

Тампони вбирають рідину усередині тіла, в результаті немає запаху та неприємних відчуттів. Також тампони непомітні під одягом і не відчуваються усередині. Це надійний захист від протікання, особливо для тих, хто веде активний спосіб життя, займається спортом чи плаває. При цьому тампони однаково добре працюють і для жінок, і для дівчат, у яких були статеві контакти.

Ймовірно, на початку дівчатам буде зручно використовувати прокладки, тому що потрібно трохи більше часу, щоб звикнути до тампонів чи менструальних чаш. Перше введення тампона може вимагати практики. Деякі з них мають аплікатори, пластикові чи картонні трубки, які допомагають встановити тампон на місце. Інші можна вводити пальцями.

Також можна спробувати використовувати тампон у перший день менструації, коли рясні місячні, тоді його буде легше вести. Якщо виникли проблеми із введенням тампона, потрібно звернутися до гінеколога.

Недоліки тампонів

Як і прокладки, тампони бувають різних розмірів для різної інтенсивності менструацій. Найкраще використовувати з найменшою абсорбцією, оскільки тампон з високим рівнем поглинання може викликати синдром токсичного шоку.

Це рідкісний, але серйозний стан із раптовою лихоманкою, блюванням, діареєю, непритомністю чи запамороченням. Якщо ці симптоми з'явилися під час менструації, необхідно видалити тампон і негайно звернутися до лікаря.

Тампони можуть бити сприятливим середовищем для бактеріальної інфекції. Активуються токсини, які бактерії виділяють. Токсична речовина може спричинити ниркову, серцеву та печінкову недостатність, шок і навіть смерть. Щоб уникнути синдрому токсичного шоку, потрібно міняти тампон кожні 4 – 8 годин та ніколи не носити один тампон довше 8 годин.

Ще один мінус тампонів у тому, що вони шкодять екології. Вони не переробляються та постійно поповнюють звалища. Тому тим, хто піклується про добробут планети, зазвичай радять переходити на менструальні чаші або білизну, що вбирає.