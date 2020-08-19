Вчені з державного університету Нью-Йорка та з компанії виробництва вакцин TechnoVax, Inc. оголосили про спільний прорив у розробці вакцини проти коронавірусу.

Вчені з двох організацій створили та схарактеризувати вірусоподібні частинки SARS-CoV-2. За розмірами, морфологією та поверхневим складом вони є імітацією справжнього вірусу, але позбавлені вірусного та інфекційного генетичного матеріалу, повідомляє MedicalXpress.

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Такі вірусні частинки – ідеальний кандидат для розробки вакцини проти COVID-19. Ця технологія розробки вакцини перевірена часом. Про це свідчить успіх вакцин, спрямованих проти вірусу папіломи людини та вірусу гепатиту B. Вони є високоефективними та надзвичайно безпечними під час стимуляції імунних реакцій.

Ця інновація, швидше за все, прискорить розробку вакцини проти COVID-19, оскільки вона використовує перевірену технологію, яка відрізняється від нинішніх кандидатів вакцини проти COVID-19,

– сказав генеральний директор TechnoVax Хосе Галарза.

Неактивні вірусні частинки зібрали з культур суспензії клітин ссавців з коронавірусом та з унікально модифікованих молекул, які вчені спеціально розробили.

Пошук вакцини проти COVID-19 є одним з найважливіших наукових зусиль сучасності. І ми пишаємося тим, що дослідники, які працюють у нашому кампусі, виявили такий перспективний шлях просування,

– заявив президент університету Нью-Йорка Вінс Будро.

Тепер розробники відповідають на запити потенційних партнерів щодо співпраці, аби прискорити дослідження і таки створити вакцину проти COVID-19.