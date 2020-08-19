Ученые из государственного университета Нью-Йорка и из компании производства вакцин TechnoVax, Inc. объявили о совместном прорыве в разработке вакцины против коронавируса.

Ученые из двух организаций создали и охарактеризовали вирусоподобные частицы SARS-CoV-2. По размерам, морфологии и поверхностным составам они стали имитацией настоящего вируса, но лишены вирусного и инфекционного генетического материала, сообщает MedicalXpress.

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Такие вирусные частицы – идеальный кандидат для разработки вакцины против COVID-19. Эта технология разработки вакцины проверена временем. Об этом свидетельствует успех вакцин, направленных против вируса папилломы человека и вируса гепатита B. Они являются высокоэффективными и чрезвычайно безопасными во время стимуляции иммунных реакций.

Эта инновация, скорее всего, ускорит разработку вакцины против COVID-19, поскольку она использует проверенную технологию, которая отличается от нынешних кандидатов вакцины против COVID-19,

– сказал генеральный директор TechnoVax Хосе Галарза.

Неактивные вирусные частицы собрали из культур суспензии клеток млекопитающих с коронавирусом и из уникально модифицированных молекул, которые ученые специально разработали.

Поиск вакцины против COVID-19 является одним из важнейших научных усилий современности. И мы гордимся тем, что исследователи, работающие в нашем кампусе, обнаружили такой перспективный путь продвижения,

– заявил президент университета Нью-Йорка Винс Будро.

Теперь разработчики отвечают на запросы потенциальных партнеров по сотрудничеству, чтобы ускорить исследования и таки создать вакцину против COVID-19.