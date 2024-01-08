Так, дієтологиня Ріаннон Ламберт, у своєму блозі назвала низку продуктів, які суттєво спрощують процес приготування.

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Нут і консервована квасоля. Це прекрасні джерела рослинного білка та клітковини. Ці продукти будуть корисними для здоров'я кишківника, а також допоможуть врегулювати рівень цукру в крові.

Дієтолог порадив вибирати квасолю або нут, консервовані в розсолі або воді, а не у томатному соусі. Це важливо, адже у соуси часто додають багато цукру та солі.

Заморожені овочі – стануть гарним доповненням до різних перших і других страв. Їх можна використовувати до супів, гарнірів, запіканок. Овочі корисні, заморожений варіант зберігання дозволяє зберегти їх поживність та користь.

Консервовані помідори. Це просто подарунок кулінарії. Помідори багаті на вітамін C, калій та антиоксиданти. Їх можна використовувати для різних соусів, пасти, рису.



Помідори загалом дуже корисні для здоров'я / Фото Unsplash

Олія горіхів. Арахіс, мигдаль, волоський горіх на та інші мають низку цілющих властивостей, а їхня олія містить корисні жири та забезпечує організм помірною кількістю рослинного білка.

Пряні трави і спеції. Це не лише смак, а й користь. Всього дрібка куркуми зробить вашу страву у кілька разів кориснішою. Також спеції допомагають боротися із стресом та здуттям живота, виводять токсини та зміцнюють імунну систему.

Хумус. Це не лише смачно, це ідеальний варіант для стартера на випадок незапланованих гостей, або ж навпаки варіант перекусу, який наситить ваш організм клітковиною. Ну і звісно, це відмінне джерело рослинного білка. Хумус чудово поєднується зі свіжими овочами чи цільнозерновим хлібом.

Гіркий чорний шоколад. Якщо і солодощі, то чорний шоколад. Продукт містить важливі мінерали й антиоксиданти і не сприяє набору ваги, якщо порівнювати із іншими солодощами.