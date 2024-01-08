Да, диетология Рианнон Ламберт, в своем блоге назвала ряд продуктов, существенно упрощающих процесс приготовления.

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Нут и консервированная фасоль. Это прекрасные источники растительного белка и клетчатки. Эти продукты будут полезны для здоровья кишечника, а также помогут урегулировать уровень сахара в крови.

Диетолог посоветовал выбирать фасоль или нут, консервированный в рассоле или воде, а не в томатном соусе. Это важно, ведь в соусы часто добавляют много сахара и соли.

Замороженные овощи – станут хорошим дополнением к разным первым и вторым блюдам. Их можно использовать к супам, гарнирам, запеканкам. Овощи полезны, замороженный вариант хранения позволяет сохранить их питательность и пользу.

Консервированные помидоры. Это просто подарок кулинарии. Помидоры богаты витамином C, калием и антиоксидантами. Их можно использовать для разных соусов, пасты, риса.



Помидоры очень полезны для здоровья / Фото Unsplash

Масло орехов. Арахис, миндаль, грецкий орех и другие обладают рядом целебных свойств, а их масло содержит полезные жиры и обеспечивает организм умеренным количеством растительного белка.

Пряные травы и специи. Это не только вкус, но и польза. Всего щепотка куркумы сделает ваше блюдо в несколько раз полезнее. Также специи помогают бороться со стрессом и вздутием живота, выводят токсины и укрепляют иммунную систему.

Хумус. Это не только вкусно, это идеальный вариант для стартера на случай незапланированных гостей, или наоборот вариант перекуса, который насытит ваш организм клетчаткой. Да и конечно, это отличный источник растительного белка. Хумус прекрасно сочетается со свежими овощами или цельнозерновым хлебом.

Горький черный шоколад. Если и сладости, то черный шоколад. Продукт содержит важные минералы и антиоксиданты и не способствует набору веса, если сравнивать с другими сладостями.