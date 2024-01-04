Хірург зі США Ентоні Юн назвав шість важливих кроків, які допоможуть якісно змінити ваше харчування і відповідно, продовжать життя на 13 років. Поради лікаря базуються на наукових дослідженнях.
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- Споживайте цільнозернові
Це звичка, яка потенційно може продовжити ваше життя на роки. Якщо ви просто будете їсти більше цільнозернових продуктів, як-от гречка, вівсянка і коричневий рис замість очищених зерен, як-от білий рис і білі макарони, ви побачити гарні зміни у роботі організму та продовжите життя.
Вживання в їжу цільнозернових продуктів замість рафінованих значно знижує загальний рівень холестерину і може допомогти знизити ризик розвитку діабету II типу,
– ідеться у статті.
- Налягайте на рибу
Жирні кислоти омега-3, які містяться в рибі, мають вирішальне значення для того, аби підтримувати функціонування тіла і мозку та тісно пов'язані зі зниженням ризику багатьох захворювань.
В дослідженні за участю понад 40 тисяч чоловіків у США у тих, хто регулярно їв одну або кілька порцій риби на тиждень, ризик серцево-судинних захворювань був на 15% нижчим.
- Обмежте солодкі напої
Часте вживання підсолоджених напоїв пов’язане зі збільшенням ваги, ожирінням, діабетом II типу, хворобами серця, нирок, неалкогольними захворюваннями печінки, карієсом, а також подагрою – різновидом артриту.
- Горня горіхів і насіння
Попри те, що горіхи та насіння досить калорійні, їх споживання може допомогти схуднути і знизити рівень холестерину. Так, дослідження, яке оцінювало вплив середземноморської дієти, показало, що люди, які їли горіхи, втратили в талії в середньому 5 сантиметрів.
Також горіхи корисні у випадку метаболічного синдрому. Так, одне із досліджень показало, що у жінок, які споживали 30 грамів суміші волоських горіхів, арахісу та кедрових горіхів на день упродовж шести тижнів, помітно знизився рівень усіх типів холестерину.
- Обмежте червоне та оброблене м'ясо
Попри те, що червоне м'ясо є гарним джерелом білка, вітамінів і мінералів і насправді може бути частиною збалансованої дієти, вживання великої його кількості, може збільшити ризик розвитку раку кишківника.
- Додавайте бобові у щоденний раціон
Іншим джерелом білка є бобові, і ось їх споживання не треба обмежувати, а навпаки слід їсти більше. Сміливо налягайте на квасолю, горох і сочевицю, адже це чудові джерела рослинного білка та клітковини.
Дослідження підтвердило користь бобових для здоров'я:
- менший ризик розвитку діабету;
- зниження рівня холестерину;
- контроль ваги, низький ризик ожиріння;
- зниження артеріального тиску;
- низький ризик серцево-судинних захворювань;
- різноманітність мікробіому;
- гарна імунна підтримка.