Дослідницька група з австралійського Університету Маккуорі перевірила, як поєднується популярна дезінфікуюча речовина бензалконію хлорид з антибіотиками та бактеріями.

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Нове дослідження засобів для чищення

Вчених цікавили поширені та досить нешкідливі бактерії, які живуть у ґрунті, воді та людському кишківнику, проте у пацієнтів з ослабленим імунітетом вони можуть викликати небезпечні захворювання, включаючи пневмонію. У дослідженні вони фігурують під колективною назвою ESKAPE, за першими літерами латинських назв цих мікробів.

Засоби для чищення зменшують ефективність антибіотиків

Виявилося, що засоби для чищення на основі бензалконію хлориду перешкоджають дії аміноглікозидних антибіотиків, якими лікують інфекції, викликаними ESKAPE. До того ж якщо концентрація дезінфікуючого засобу невисока, як, наприклад, у вологих серветках або краплях для очей, у бактерій може вироблятися стійкість до антибіотиків. Автори дослідження закликають відмовитися від засобів для чищення на основі бензалконію хлориду в побуті, залишивши їх тільки для лікарень.

Проблеми антибіотикорезистентності

Фахівці вже давно б'ють на сполох через антибіотикорезистентність бактерій: так, Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що до деяких препаратів збудники хвороб стійкі майже на 100%. Є побоювання, що через неналежне застосування антибіотиків під час пандемії COVID-19 ситуація зі стійкістю бактерій до медикаментозного лікування може погіршитись.