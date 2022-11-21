Особливості діабету 1 типу

Діабет першого типу є аутоімунною хворобою, під час якого імунна система пацієнтів виробляє антитіла до власних клітин підшлункової алози. Це призводить до браку інсуліну, який потрібен для зниження рівня глюкози в крові, тому такі пацієнти змушені робити ін'єкції та постійно контролювати рівень цукру у крові.

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Хвороба розвивається поступово і її умовно розділяють на три стадії, на перших двох із яких симптомів ще немає, а є лише незначні відхилення в аналізах.

Як діють нові ліки для профілактики діабету

Нові ліки Цієльд допомагають відтермінувати початок третьої фази, на якій і діагностують діабет першого типу, людям із високим ризиком захворювання. Діючою речовиною препарату є моноклональні антитіла теплізумаб. Вони діють на поверхню тих імунних Т-клітин, які знищують клітини підшлункової залози, сприяючи цим зменшенню аутоімунної реакції. Лікування триває усього два тижні та полягає у щоденних внутрішньовенних ін'єкціях теплізумабу.

Під час дослідження Цієльд отримали 76 учасників з другою стадією діабету 1 типу. Частина з них отримала курс теплізумабу, а інші – плацебо, після чого за ними спостерігали у середньому протягом 51 місяця. Так з'ясувалося, що у групі лікування третя стадія діабету почалася у середньому через 50 місяців після дослідження, тоді як у групі плацебо — через 25 місяців.

Проти показання до застосування Цієльду

Утім, введення антитіл супроводжується ризиками цитокінового шторму, інфекцій і реакцій гіперчутливості, через що лікарям потрібно бути обачними та постійно контролювати стан пацієнтів.